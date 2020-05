Solicita ayuda para reparar su vivienda

María del Carmen Fuentes, de 62 años, necesita ayuda para reparar su vivienda, ya que hace varios años se le quemó y tuvo que reconstruirla con tablas y láminas. Ella tiene 28 años de residir en una champa en el caserío Placitas, cantón Conacastal, en Chinameca, San Miguel, junto a sus dos hijos y cuatro nietos.

La mujer pide a personas altruistas que le ayuden a reparar la casa. "Yo me dedico a recoger leña y venderla y no me alcanza para arrglar la casa, cuando llueve todo se me inunda. Si alguien quiere ayudarme puede llamar al 6054-8945", dijo.