Rosa Elena Gutiérrez, una madre soltera que vive junto a sus tres hijos en una casa de lámina y madera, en el sector de la línea férrea del cantón San Marcos Lempa, en Jiquilisco, en Usulután, solicita ayuda para reparar su vivienda que fue afectada por las lluvias de los últimos días. La mujer aseguró que el pasado 31 de agosto su casa se inundó y que no fueron arrastrados por la fuerza del agua porque se refugió junto a sus hijos en una plataforma de madera. "El año pasado también tuvimos problemas pero no como está vez: todo estaba flotando y la ropa me quedó mojada. Perdimos utensilios de cocina, ropa y también comida", dijo la madre, quien trabaja lavando ropa de vecinos. "Quisiera que personas altruistas me ayudaran con materiales para mejorar la champa en la que vivo. Necesito ropa y comida", añadió. Cualquier ayuda puede ser coordinada a su teléfono, el 7495-9171.