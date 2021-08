Solicitan reparar vía Ruta de Paz

Conductores y peatones solicitan al Ministerio de Obras Públicas (MOP) la reparación de la carretera Ruta de Paz, principal vía de acceso al departamento de Morazán.

"Ya tienen varios meses prometiendo que van a reparar la carretera y hasta el momento no se ha visto nada, y el deterioro de la vía es notable, por lo que solicitamos al MOP su pronta intervención para que reparen la carretera", dijo Gerardo Vásquez, usuario de la vía.

Esta carretera, que cruza todo el departamento de Morazán, inicia en el desvío conocido como Kilómetro 18, de la carretera Ruta Militar, en las cercanías del cantón El Rosario, de El Divisadero, hasta el municipio de Perquín, ubicado en la zona norte del departamento.

El mal estado de la carretera ha provocado varios accidentes viales y también, desperfectos mecánicos en los vehículos debido a la cantidad de baches que se observan en la carretera.

"Varios vehículos quedan varados porque se les daña la suspensión, hay desgaste de amortiguadores y llantas, uno a veces por quitarse un bache se mete a tres o cuatro", añadió Vásquez.

Mientras que, el conductor, Roberto Bonilla, manifestó que, "debemos de estar reparando los vehículos con frecuencia debido al mal estado de la carretera. Pedimos al gobierno en turno que tome cartas en el asunto ya que ellos mismos decían en campañas que el dinero alcanza cuando nadie roba, pero no se ve que el dinero alcance porque quizá no hay para arreglar la carretera porque ya tienen varios meses diciendo ‘ya vamos a iniciar’ y no se ve nada claro hasta el momento".