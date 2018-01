Solicitan a FGR no usar nombre para operativos

Comerciantes y miembros de la Asociación de Desarrollo Comunal del cantón Playitas, del municipio de La Unión, se quejan por la afectación del turismo que, según ellos, han experimentado por el uso del nombre de su comunidad para denominar una operación antinarcotráfico que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) el año pasado.

Principalmente, dijeron, porque en la operación Playitas no se capturó a ninguna persona de su comunidad y tampoco se realizó ningún decomiso de droga en la zona. Sin embargo, aseguraron que los turistas que visitaban ese lugar ahora lo relacionan con el caso de narcotráfico que se está siguiendo en los tribunales y creen que es un lugar peligroso.

“Nosotros hemos estado dándole seguimiento a la operación y no hemos visto entre la gente capturada a alguien que siquiera haya vivido en Playitas, y tampoco hubo decomisos de droga, y eso es lo que no entendemos: por qué han denominado la operación con ese nombre cuando ahí no se ha visto nada de eso”, afirmó Jaime Guzmán, presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) del cantón Playitas.

Los comerciantes que están a orillas de la playa son quienes afirmaron ser los más afectados por el uso del nombre de su comunidad para denominar la operación que desarticuló una estructura de narcotráfico que operaba en el oriente del país. Agregaron que por esta situación ha disminuido el turismo en la zona en un 50 %. “Hemos recibido llamadas de clientes que nos preguntan por qué está feo Playitas, y que ya no es un lugar bonito para visitar porque nos vinculan con el narcotráfico, y aquí nosotros no hemos tenido ningún conocimiento de eso, pero nos está afectando nuestros negocios”, dijo una comerciante quien pidió el anonimato. La primera fase de la operación se hizo en agosto del año pasado y la segunda en diciembre.