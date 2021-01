Solicitan apoyo para siembra

Pequeños productores de maíz de Jiquilisco, departamento de Usulután, afirmaron que las copiosas lluvias del año pasado causaron daños irreparables en las cosechas del grano, lo que se tradujo en pérdidas económicas para ellos, por lo que solicitan al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), apoyo para volver a cultivar.

Los agricultores, quienes en su mayoría trabajan con préstamos bancarios y alquilan terrenos para sus cultivos, dijeron que sus pérdidas superan incluso los $3,000 por lo que no cuentan con el dinero necesario para realizar la primera siembra de este año.

"De tanta agua que le cayó a la milpa se pudrió y casi no se ha sacado maíz. Así estamos todos, más fue el gasto. En años anteriores sacaba 16 sacos en granel, y este año solo salieron cuatro y me tocó desgranar en la casa" manifestó Wilber Antonio Gómez Martínez, agricultor del cantón San José, de Jiquilisco.

Según Martínez sus pérdidas ascienden a aproximadamente $3,500, por lo que tuvo que trabajar en otro oficio para poder pagar el préstamo. "Me fui abajo. Gracias a Dios pagué porque estuve trabajando en cañales" agregó.

El agricultor afirmó que no aparece inscrito en el programa de entrega de paquetes agrícolas del MAG, por lo que solicitó el apoyo de capital semilla para iniciar nuevamente su cosecha del presente año. "Fui a una entrega y me dijeron que no estaba inscrito. Si me ayudaran con semilla y abono para sembrar las parcelas que alquilo sería una bendición" aseveró el pequeño productor.