Solicitan cambiar tuberías dañadas

Habitantes del cantón Los Naranjos, en el municipio de Cojutepeque, están preocupados por el colapso de las tuberías de aguas grises en las cercanías del puente Jalapa. Aseguran que esta situación provoca que cada vez que llueve la calle se inunde y el paso por la zona sea casi imposible.

El lugar es el límite entre los municipios de Cojutepeque y San Cristóbal. Los residentes afirmaron que las tuberías han colapsado desde hace más de cinco años y que cuando llueve el nivel del agua sube hasta unos 70 centímetros.

"Este problema es viejo, las tuberías aquí ya no funcionan es por eso que cuando llueve el agua al no tener donde irse se acumula en la calle. Hace unos días quedó varado un camión ahí, porque intentó pasar y no pudo, ya que el agua a uno le alcanza a llegar a la cintura", recordó José Rosario Velásquez, residente de la zona.

Asimismo, comentaron que el agua estancada permanece hasta cinco días sobre la calle, afectando el trafico vehicular y peatonal. "Es bien complicado estar lidiando con esta situación, nosotros solo nos ponemos a pensar que en una emergencia no vamos a poder salir, ni la gente que vive en San Cristóbal entrar porque el paso es imposible", dijo Velásquez.