Solicitan cierre de centro penal de San Francisco Gotera

Habitantes de cuatro comunidades del municipio de San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán, solicitan al Gobierno, el cierre del centro penal ubicado en la colonia Vista Hermosa de esta ciudad.



Vecinos de la colonia Vista Hermosa I y II, Buenos Aires, y San Miguelito, aseguraron que solicitaron el cierre de este centro de cumplimiento de penas, pero que su petición no fue escuchada, por el contrario, más reos fueron trasladados a este penal, ubicado en el centro de la ciudad.



Dijeron que este penal afecta la imagen y desarrollo de la zona, pues muchas personas deciden no invertir en el área. Además, se quejan porque no cuentan con servicio de internet y telefonía, debido al bloqueo en el centro carcelario.



“Ya no es viable, ni recomendable que este penal esté cerca de la ciudad, afecta al sano esparcimiento y crecimiento de los niños y jóvenes. Es necesario que el Gobierno tome en cuenta este municipio y de una vez se cierre”, dijo un vecino.



A 100 metros del centro penal se encuentra una escuela de educación especial y el hospital nacional.

Vecinos aseguran que tienen problemas con el servicio de telefonía e internet en la zona. Foto: Emanuel Boquin.



La residente, Dorila Martínez, se mostró de acuerdo con que este centro penal sea clausurado, y que en su lugar, se habilite “una escuela, o algún otro sitio de esparcimiento para la niñez y juventud”.



Indicaron que el 1.° de mayo realizarán una manifestación pacífica que contará con el apoyo de más vecinos.