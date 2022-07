Solicitan construcción de aulas

La comunidad educativa del Centro Escolar Caserío Quislua, del cantón La Calzada de San Luis La Herradura, en La Paz, pide al Ministerio de Educación (MINED), la construcción de al menos dos aulas y mejorar el servicio de agua potable.

Actualmente, este centro de estudios, que se encuentra en proceso de legalización del terreno tras donación realizada en 2002, cuenta con dos aulas para atender a más de 50 estudiantes.

En un aula reciben clases los alumnos de parvularia y en la otra de primero a sexto grado; además, un local que fue habilitado como biblioteca es utilizado como bodega. "Queremos mejores condiciones para nuestros hijos y buenos pupitres. Desde hace muchos años solicitamos aulas dignas, las actuales ya no sirven, es importante que se nos escuchen", dijo Juan Pablo Orellana Aguilar, padre de familia.

Por su parte, la directora del centro de estudios, Alma Pineda, mencionó que tras iniciar el proceso de legalización del terreno con el MINED, confía en la construcción de un nuevo centro escolar: "Hemos vuelto a escriturar y nos dicen que en al menos tres años nos pueden ayudar".

"Si todo estuviera bien acá, tendríamos muchos niños, pero algunos por eso no vienen (no estudian). Otro problema que tenemos es que no hay agua potable, los niños tienen que traer su agua que los padres les compran", concluyó Pineda.