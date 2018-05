Solicitan construir bóveda en quebrada Parras Lempa

La quebrada que divide las comunidades La Galera y Parras Lempa, ubicadas en el kilómetro 78 de la carretera Panamericana, municipio de San Vicente, está obstruida y pone en riesgo a más de 50 familias que residen en las riberas, una problemática que vienen enfrentando desde hace muchos años, según los afectados.

“Aquí vienen preguntando cómo estamos, si no nos pasó nada, porque la quebrada se desbordó ¿Y por qué mejor no construyen la bóveda antes de que nos suceda algo?”, comentó Elbia Cañas, una residente de Parras Lempa, quien dijo que viven en la vulnerabilidad y las autoridades correspondientes no asumen su responsabilidad de intervenir el problema.

La quebrada recibe descargas de aguas lluvias desde distintos cerros, y el cauce actual no es suficiente. La tubería de desagüe que está en la carretera no permite el paso de agua debido a que está azolvada.

“Esos tubos son pequeños y están tapados de arena, tierra y piedras, basura que tira la gente que vive en la parte de arriba. Es comenzando a llover y se tapa, el agua rebalsa a las casas y sobre la carretera; es grave lo que pasa y seguimos igual que hace años”, agregó Gladis Palacios.

Contaron que hace cinco días tres familias resultaron afectadas luego de que el agua entró a sus viviendas. La correntada, que también se desvió por los pasajes de la comunidad, llevaba piedras y palos que causaron daños a 15 metros de canaleta de un sistema de riego en La Galera.

Santiago Crespín, jefe regional del Sistema Nacional de Protección Civil, informó que tras la emergencia generada por la intensa lluvia del jueves pasado en la madrugada, llegaron y se evaluó la situación de las familias.

“Ahí hay que hacer varias obras de mitigación y evaluar otros aspectos. En la parte de arriba se autorizó crear un muro de piedras que obstruye el cauce de la quebrada, se habla de terrenos privados”, declaró el funcionario.

Añadió que ayer por la tarde se comunicaría con el alcalde de San Vicente, Medardo Hernández Lara, para retomar el tema, ya que las ADESCO ya enviaron cartas exponiendo el problema y es necesario darle prioridad.