Solicitan descontaminar quebrada

Católicos que se congregan en la iglesia San Francisco de Asís del municipio de Usulután y comerciantes del sector del desvío a Puerto Parada, solicitan a la alcaldía de la localidad que realicen obras de limpieza y descontaminación en la quebrada Las Yeguas, ubicada en el kilómetro 110 de la carretera del Litoral, porque genera mal olor que afecta a la población que frecuenta esa zona.

El párroco Pilar Arnulfo Urquilla dijo que, "es un problema grave que afecta a los que vienen a misa y los que vivimos en este lugar. El 5 de octubre vino el alcalde y dijo que pronto haría algo en el lugar pero no hemos visto nada, no se le está dando la atención adecuada". De acuerdo con Urquilla, Luis Ayala alcalde de Usulután, le dijo que antes de la próxima semana santa la situación estaría en mejores condiciones. Se intentó obtener la versión de Ayala, pero no se pudo contactar.