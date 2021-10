Solicitan destitución de esposo de diputada de NI

Ilegal. Así calificaron tres organizaciones civiles el nombramiento del director Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada, Giovani González, esposo de la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos.

Los representantes de las organizaciones Cristosal, Servicio Social Pasionista y el Colectivo Alejandría consideran que el nombramiento de González al frente de la institución no reúne los requisitos y el perfil establecido para el cargo. Solicitaron el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, que lo destituya.

"Si revisamos la hoja de vida del señor González, él no es licenciado en relaciones internacionales ni en Ciencias Jurídicas, no tiene la menor experiencia en atención a víctimas y su experiencia es en otros campos, por ejemplo profesorado, él es pastor evangélico y no reúne los requisitos y la idoneidad", dijo Abraham Ábrego de Cristosal.

Además, denunciaron que el Estado ha abandonado a las víctimas y que el nombramiento de González demuestra la falta de prioridad por parte del Gobierno para la atención de víctimas de desplazamiento forzado en El Salvador. "Colocar a una persona que no reúne los requisitos nos parece que a parte de ser ilegal es una cuestión que afecta a las víctimas", dijo Ábrego.

González asumió el cargo en junio de 2021 y es el esposo de la actual diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos.

Durante la cobertura, un empleado público amenazó a los medios de comunicación con demandarlos solo por tomar fotografías y videos de la presentación de la denuncia.