Solicitan destituir a director de Atención a Víctimas, esposo de diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos

Tres organizaciones sociales presentaron este día una solicitud al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villaroto, para que destituya al director Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada, Giovani González, esposo de la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos.



Los representantes de las organizaciones Cristosal, Servicio Social Pasionista y el Colectivo Alejandría consideran que el nombramiento de González al frente de la institución no reúne los requisitos y el perfil establecido para el cargo.



“Si revisamos la hoja de vida del señor González él no es licenciado en relaciones internacionales ni en Ciencias Jurídicas, no tiene la menor experiencia en atención a víctimas y su experiencia es en otros campos, por ejemplo profesorado, él es pastor evangélico y no reúne los requisitos y la idoneidad”, dijo Abraham Ábrego de Cristosal.

Además, cuestionaron que el Estado ha abandonado a las víctimas y que el nombramiento de González demuestra la falta de prioridad por parte del Gobierno para la atención de víctimas de desplazamiento forzado en El Salvador.

González asumió el cargo en junio de 2021 y es el esposo de la actual diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos.

Durante la cobertura, un empleado público amenazó a los medios de comunicación con demandarlos solo por tomar fotografías y video de la presentación de la denuncia.

A través de una investigación periodística de la revista Gato Encerrado se conoció la hoja de vida de Gonzélez, en ella se detallaban varios trabajos y experiencia como profesor de matemáticas, preparador deportivo, incluso un grado de formación universitaria en Teología y pastor evangélico; sin embargo, ninguna de estas se relaciona con la atención a las víctimas del desplazamiento forzado.

La diputada Santos, al ser cuestionada sobre el acto de nepotismo, guardó silencio y huyó del medio que buscaba su postura ante este caso. Hasta el momento, la parlamentaria no se ha referido al nombramiento de su esposo, quien no posee la formación ni experiencia que respalde su puesto como director.