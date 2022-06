Solicitan destituir al director de PNC Arriaza Chicas

Luego de cumplido el tercer año de gestión del Gobierno de Nayib Bukele, los representantes del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) solicitaron ayer la destitución del director de la PNC, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, al considerar que ha vulnerado los derechos humanos de los ciudadanos y de sus empleados.

El MTP, junto a otras organizaciones sociales, se concentró en la Plaza Salvador del Mundo para denunciar y cuestionar la situación actual que atraviesa el país después de tres años de gobierno de Bukele.

Una de las principales demandas de los trabajadores de la PNC fue pedir la destitución de Mauricio Arriaza Chicas, pues señalan que el director de la corporación ha "promovido acciones que menoscaban derechos políticos de la población".

"Exigimos la destitución del director de la policía, Mauricio Arriaza Chicas, por violador de derechos humanos y la violación a derechos humanos por parte de jefes policiales es sinónimo de destituirle del cargo", dijo Marvin Reyes, secretario general del MTP.

El líder del movimiento señaló que existe un deterioro al interior de la Policía Nacional Civil y cuestionó que la institución se ha alejado en estos últimos tres años de los principios con los que fue creada en los Acuerdos de Paz.

Cuestionado. Mauricio Arriaza Chicas, actual director de la PNC, es señalado por promover abuso de derechos humanos.

PROMESAS NO CUMPLIDAS

También señaló algunas deficiencias con las que se enfrentan los agentes policiales. Dijo que las balas, municiones y botas son compradas por los mismos policías y que no todos los agentes han recibido uniformes durante los tres años del gobierno de Bukele.

Una de las promesas que el actual gobierno no ha cumplido, según el MTP, es la restitución de cuatro trabajadores que fueron separados por el gobierno del FMLN. "Somos cuatro dirigentes del movimiento que estamos sin empleo. Bukele prometió restituirnos, también prometió una mesa de diálogo para que el policía no ande en la calle exigiendo nada, no se ha cumplido, no se ha reconocido institucionalmente al movimiento", dijo.

“Hoy no es un día para celebrar, no es un día para lamentarse, es un día para expresar adonde nos han llevado y hacia dónde tenemos que llegar. Este gobierno nos ha llevado al borde del colapso”.



José Melara, Alianza Nacional.

Por estas y otras promesas incumplidas los trabajadores de la policía reprobaron los primeros tres años de Bukele y le dieron una nota de cuatro. "Le ponemos una nota de cuatro al presidente de la República, una nota de reprobado en cuanto a la administración de la PNC; solamente se ha cumplido un 5 % de lo que hemos planteado", dijo Reyes.

Los representantes del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y de la Alianza Nacional El Salvador también hicieron señalamientos contra el gobierno.

"Hoy no es un día para celebrar, no es un día para lamentarse, es un día para expresar adonde nos han llevado y hacia dónde tenemos que llegar. Este gobierno nos ha llevado al borde del colapso, han asesinado la verdad por la mentira", dijo el coordinador de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, José Melara.

Agregó que el actual gobierno está asesinando la libre expresión. Y que con el régimen de excepción están generando miedo, terror e incertidumbre.