Residentes de La Paz solicitan construcción urgente de un puente sobre río

Habitantes del caserío Chanjute, situado en los suburbios del barrio San Antonio de la ciudad de San Juan Nonualco, La Paz, tienen varios años de estar gestionando la construcción de un puente sobre el río conocido con el mismo nombre de la comunidad. No obstante, los pobladores aseguran que hasta la fecha ningún alcalde les ha cumplido su anhelado sueño de contar con un paso seguro sobre el río.

"Unos 20 niños del caserío salen a estudiar y todos se tienen que pasar el río por necesidad, porque es el único acceso, podemos irnos por otro lado más lejos pero tenemos que pedir permiso en terrenos privados para pasar. Son más de 46 años que tengo de vivir acá y ningún alcalde nos ha cumplido la promesa de hacernos el puente", expresó Teresa Laínez, habitante de ese caserío.

En la comunidad habitan al menos 12 familias numerosas, que todos los años en la época de lluvias se arriesgan a cruzar el río, aún cuando el nivel del agua esté elevado ya que es su único acceso directo.

Al respecto, el alcalde de San Juan Nonualco, Guillermo Rodas, aseguró que la alcaldía no cuenta con los fondos para ejecutar la obra actualmente, ya que las finanzas de la alcaldía están en crisis por la falta del FODES.

"Ellos ya lo solicitaron pero yo les dije que no tenemos fondos para poderles ayudar, no han pagado el FODES y esto nos ha debilitado en los proyectos que teníamos programados, nosotros somos un municipio pequeño y no tenemos ingresos grandes. Si el presidente nos diera el FODES estos proyectos serían prioridad", afirmó el alcalde.