Solicitan mejoras a mirador

Turistas se quejaron del mal estado en que se encuentra el mirador ubicado en el kilómetro 53, de la carretera Panamericana, en la jurisdicción de San Cayetano Istepeque, San Vicente.

De "sórdido, descuidado y de mala apariencia", catalogan algunos turistas este mirador, construido luego que el municipio de San Vicente ganara el concurso de Pueblos Vivos, impulsado por el Ministerio de Turismo, en el año 2012,

"Nosotros lo ganamos, pero como no teníamos dónde colocarlo, se le cedió al municipio de San Cayetano Istepeque, ellos lo administran", mencionó un empleado de la alcaldía de San Vicente.

Mientras que, los turistas, dijeron que es necesario un mantenimiento al lugar turístico, para que sea más atractivo para otras personas que transitan por la carretera.

"Yo vivo en Usulután, voy de paso y me gusta pasar a este sitio, me encanta la vista, pero últimamente ni eso se aprecia porque los árboles han crecido mucho y no dejan fotografiar muy bien el volcán", dijo Esteban Santana.

Mientras que, Raquel Clímaco, expuso que, "es una lástima que nadie tome en cuenta estos lugares, los pocos espacios turísticos públicos se están perdiendo en esta zona".

Se intentó conocer la versión de la alcaldía de San Cayetano Istepeque, pero no atendieron el llamado.