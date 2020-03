Solicitan mejores condiciones en balneario

Karla Fernanda Martínez es la portera titular de la selección nacional de waterpolo femenina y entrena casi a diario en la piscina del balneario municipal de Apanteos, con el resto de miembros del club de ese deporte en Santa Ana.

Sin embargo, las condiciones en las que entrena esta joven y el resto de miembros del club, unos 40 adolescentes, en la piscina no son las adecuadas, comenzando porque no es la oficial para practicar este deporte y que el balneario no cuenta con vestidores para los deportistas, ni para los visitantes que llegan a diario a bañarse a la piscina.

Los entrenamientos son a partir de las cinco de la tarde y duran hasta que la claridad del día lo permite, ya que hace falta una buena iluminación.

"Es bastante difícil porque a veces entrenamos de noche, más que todo cuando tenemos partidos oficiales y se nos hace complicado ver, es muy difícil trabajar a oscuras, pero tenemos que salir adelante, no nos podemos dar por vencidos", dice la portera Martínez.