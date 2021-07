Solicitan obras para evitar inundaciones en Usulután

Habitantes que residen en la 1ª calle Poniente de la ciudad de Usulután, piden a la alcaldía municipal que ejecute una obra de mitigación permanente en la quebrada Los Pinos, la cual debido a la acumulación de basura se obstruye y cuando llueve ocasiona inundaciones en la calle, afectando también a los vecinos.

Los residentes de la zona aseguran que los tubos colocados debajo del puente de la quebrada son muy estrechos y sumado al problema de la basura, son lo que provocan las constantes inundaciones.

"Tengo 15 años de vivir aquí, antes no era muy frecuente que se desbordara la quebrada, pero quizá por el crecimiento de la población, ahora se rebalsa seguido aquí. Los tubos no son suficiente para que el agua pase", expresó un habitante de la zona que pidió no ser identificado.

Afirmó, que entre el 2019 y 2020 las autoridades municipales tuvieron que intervenir la quebrada al menos seis veces en la época de lluvias.

"Cuando se inunda la calle no se puede transitar, hay quienes que se arriesgan y se quedan varados porque el agua sube mucho y arruina los carros", aseguró.

Al respecto, el alcalde usuluteco, Luis Ayala, dijo estar consciente de la situación y aseguró que este será el último año en que habrá este tipo de inconvenientes pues ya están preparando un proyecto para solventar el problema.