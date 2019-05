Solicitan que delitos ligados a corrupción no prescriban

El diputado independiente, Leonardo Bonilla y la diputada por ARENA, Milena Mayorga, con el respaldo de otros dos diputados, presentaron ayer en la Asamblea Legislativa una pieza donde solicitan se reforme el artículo 32 del Código Procesal Penal, de modo que los delitos ligados a la corrupción no prescriban.

"No es necesario hacer una reforma constitucional, ya que la prescripción de delitos se establece en el artículo 242, donde se le delega esta función a la ley secundaria, en este caso, el Código Procesal Penal, donde ya se establece que no prescriben delitos como la tortura, terrorismo, secuestros, pero no se incluyen aquí delitos de corrupción", aseguró Bonilla.

Además, argumentó que El Salvador desde 2004 ratificó un convenio con Naciones Unidas contra la corrupción y que este acuerdo tiene obligaciones para El Salvador en el sentido de armonizar la normativa jurídica penal en la lucha contra la corrupción.

Por su parte, Mayorga señaló que actualmente los acusados por delitos de corrupción huyen de la justicia, ocultándose varios años hasta que estos delitos prescriben y no se les puede investigar. Por ello insistió en aprobar dicha reforma.