Solicitan reparación de escuela

Padres de familia y personal docente del Centro Escolar Caserío El Flor, en el cantón Miravalle, del municipio de Sonsonate, solicitan la restauración de la única opción educativa para muchos niños y niñas en esta comunidad. Ellos señalan que el centro escolar no cuenta con las condiciones para albergar a los estudiantes.

Este centro educativo cuenta con una población estudiantil de 53 alumnos, según los docentes, la presencia de estudiantes ha disminuido en ciertos grados debido a las condiciones de la escuela.

"Tenemos años de querer restaurar la escuela, pero hasta la fecha, nadie nos ha hecho el favor, para que los niños cuenten con condiciones óptimas para estudiar", indicó una docente.

La restauración de la escuela se ha visto complicada, debido a que el Ministerio de Educación (MINED) no cuenta con las escrituras del terreno donde está situada, lo que dificulta a personas externas su mejoramiento.

El Centro Escolar no cuenta con servicio de electricidad desde hace ocho años, además, no poseen lavamanos, las aulas no cuentan con ventanas y el techo tiene goteras, los servicios sanitarios están dañados, mientras que el servicio de agua en el lugar es de pozo.

"Las lluvias afectan a toda la infraestructura de la escuela, inundó lo que era la dirección y biblioteca, dañando todos los libros. Las paredes fueron hechas de material tipo madera, en algunas partes ya está quebrada", dijo un padre de familia.