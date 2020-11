Solicitan reparación de puente

Habitantes del caserío Tras el Cerro, del cantón Cujucuyo, de Texistepeque, Santa Ana, piden a las autoridades correspondientes que reparen el puente ubicado en la única vía de acceso a la comunidad, el cual se encuentra parcialmente dañado.

Según los pobladores, desde hace varios años las bases del puente han sido socavadas durante la época de lluvias por el aumento del nivel del agua del río conocido como El Riyón. Manifestaron que durante la tormenta tropical Eta los daños se agudizaron por lo que temen que de seguir lloviendo en la zona pueda colapsar.

"El problema viene desde hace varios años porque abajo del puente pasa el río y poco a poco se ha ido lavando y uno de los brazos ya está en el aire, pero con las lluvias de la semana pasada el problema se hizo más grande y ahora tenemos miedo de que el puente se caiga", manifestó uno de los residentes del lugar.

Agregó que si la infraestructura colapsa dejaría incomunicados a más de 60 familias que residen en el caserío debido a que es la única vía de acceso hacia sus casas. "Si el puente se cae quedamos aislados porque es la única entrada y salida para las casas, estamos hablando que todo el caserío se vería afectado", agregó el poblador.

Los pobladores manifestaron que han solicitado la reparación de la estructura, tanto a la alcaldía de Texistepeque como al Ministerio de Obras Públicas (MOP) pero no han tenido respuestas. "Lo único que en la alcaldía nos han dicho es que no tienen dinero para hacer reparaciones de puentes, más de ese tipo que es de bastante trabajo. Realmente esto nos preocupa y ya no sabemos a donde acudir", dijo.