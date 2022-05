Solicitan reparar calles de Río Zarco

Vecinos de la Urbanización Río Zarco, al norte de Santa Ana, lamentaron el poco interés de las autoridades por reparar las calles que conducen a comunidades que se encuentran en el interior de este lugar.

Explicaron que entre los accesos más deteriorados se encuentran los que conducen hacia la comunidad Tierras Baratas y El Amayito. "Esas calles tienen varios años que nadie las viene a arreglar, alcaldes van y vienen pero no hacen nada por mejorarlas, quizá porque no están a la vista no les importa, pero a la gente que debemos pasar por ahí si nos afecta", mencionó Lissette Arriola, residente de la comunidad El Amayito.

Agregó que el paso por el lugar empeora con la llegada de la época lluviosa. "Cuando llueve es peor porque todo se hace lodo y no podemos pasar en medio de la calle solo por las orillas con mucho cuidado. Igual los carros muchas veces se quedan sin poder pasar y tienen que venir otros a ayudarles a salir del lodo", agregó.

Silvia Elena Luna, habitante de la comunidad Tierras Baratas, dijo que a finales de abril y luego de una fuerte lluvia un anciano intentó cruzar la calle pero resbaló y se lastimó un brazo. "El señor se quiso pasar por la calle y se fue por un ladito, pero se deslizó, se cayó y se golpeó el brazo derecho, como pudimos lo sacamos y lo llevamos a su casa todo golpeado", manifestó Luna.

Explicó que en esa comunidad residen varios niños que deben cruzar las calles de lodo a diario para dirigirse hacia sus centros de estudio .

Ambas vecinas dijeron desconocer si ya se había solicitado a alguna institución del Gobierno o a la alcaldía de la cabecera departamental que les ayudaran a reparar las vías de acceso.