Solicitan servicio de agua potable

Habitantes de la lotificación La Esperanza II de Zacatecoluca, en La Paz, piden a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) un proyecto de introducción de agua potable o la colocación de cantareras en la comunidad.

Los vecinos comentaron que desde que adquirieron los lotes para construir sus viviendas hay 40 familias que no cuentan con el vital líquido.

Aseguran que necesitan de este servicio básico para todas sus necesidades y que comprarla en camiones que las comercializan en la zona es "muy caro".

"Pedimos que nos ayuden con esta problemática. Hemos pedido a varios políticos que nos solucionen pero no hemos sido escuchados. Cada semana compramos entre tres y cuatro barriles con agua a $1.50, nos sale muy caro lavar ropa y tener agua para otros servicios domésticos", dijo Angélica Rivas, habitante de la zona.

La mujer comentó que hace varios años una ONG les perforó un pozo, pero con el paso del tiempo la bomba que suministraba el agua se arruinó, por lo que han solicitado ayuda en la alcaldía local pero hasta la fecha no han sido escuchados.

"Nosotros necesitamos agua para tomar. Si no tenemos vehículo no podemos ir a traer a otras zonas y tenemos que comprar un garrafón o ir donde un familiar a lavar o a traer agua. Solicitamos que la alcaldía o a cualquier entidad nos done una bomba para sacar el agua del pozo la actual necesita mantenimiento, y a la ANDA pedimos agua domiciliar o una alcantarilla, para aliviar esta problemática", dijo Samuel Rodríguez, habitante del lugar.

Se consultó a la alcaldía de Zacatecoluca y en la ANDA sobre esta problemática, pero no fuimos atendidos por los encargados de dichas instituciones.