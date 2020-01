Solicitan tipificar el nepotismo como un delito

Que en el Código Penal se consideren las prácticas de nepotismo como constitutivas de delito es la solicitud que presentaron dos parlamentarios de la Asamblea Legislativa.

"Por ahora el nepotismo está evaluado en la Ley de Ética Gubernamental y no tiene sanciones más que una multa que podría no ser disuasiva para que cualquier funcionario público pueda caer en el ilícito del nepotismo", declaró el diputado no partidario Leonardo Bonilla.

La solicitud plantea incorporar el artículo 328-A a la mencionada normativa, en él se establece que serán sancionados con penas carcelarias entre cinco y ocho años todos los funcionarios o empleados públicos, que valiéndose de su cargo, tengan injerencia "de manera directa o indirecta" en la contratación o nombramiento de personal.

La injerencia de manera directa será "aquella situación en la que el acto de nepotismo se produce dentro de la unidad o dependencia administrativa".

En tanto, se considerará como injerencia de manera indirecta cuando "es ejercida por un funcionario de dirección y/o personal de confianza, que sin formar parte de la unidad administrativa en la que se realizó la contratación o el nombramiento tiene, por razón de sus funciones, alguna injerencia en quienes toman o adoptan la decisión de contratar o nombrar en la unidad correspondiente".

La diputada de Arena, Milena Mayorga, destacó la importancia de que la ciudadanía demande a los funcionarios públicos que actúen de manera correcta.

"Los ciudadanos tienen que exigirle a sus diputados que le quiten, sobre todo, esa facultad de poder contratar gente de forma discrecional y sabemos que los partidos políticos, las fracciones y la junta directiva tienen mucho que ver en esto. La Asamblea Legislativa tiene que poner orden", declaró Mayorga.