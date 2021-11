Solicitarán a PGR defensor para Quijano

La comisión de antejuicio contra el diputado del Parlacen, Norman Quijano, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), solicitó designar a un defensor público a través de la Procuraduría General de la República, luego de que Quijano no compareció ni eligió defensa.

Durante la plenaria de ayer, antes de tomar esta decisión, el diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, propuso que el defensor fuera el diputado René Portillo Cuadra (ARENA). Esto, porque el artículo 127 del Reglamento Interno de la Asamblea establece que si el implicado no asigna defensa, se podrá elegir uno en el pleno.

No obstante, Portillo Cuadra se negó a aceptar el cargo. "La razón por la cual el diputado proponente de Nuevas Ideas lo hace es con el propósito de que nuestra participación legitime esta ilegalidad que se está cometiendo", manifestó.

Además, alegó que tiene "razones personales y en segundo lugar por razones de ética partidaria" que le impiden aceptar.

"Decidimos que dentro del partido íbamos a permitir que las instituciones funcionaran en caso de que alguno de los miembros pudiera ser denunciado demandado o investigado por cualquier delito o situación en la que se viera involucrado", agregó Portillo Cuadra.

Según dijo, Quijano tiene derecho a nombrar un abogado particular. "Si él no lo nombra en ese proceso, nosotros no podemos suplir la voluntad de él".

El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, insistió y propuso que, entonces, fuera otro diputado de ARENA quien hiciera el rol de defensor. Sin embargo, la moción no fue aceptada.

"El doctor Portillo Cuadra tiene los credenciales como abogado y jefe de fracción de ARENA, abonando a esto, fue el compañero de fórmula en esa elección", aseguró el diputado Guillermo Gallegos, de GANA.

Sin otras propuestas, con 62 votos, aprobaron enviar una solicitud a la PGR para que envíe un abogado defensor para Quijano.