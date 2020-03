Solidaridad para prevenir el coronavirus

Unas 99 bolsitas de alcohol gel fueron las que Jairo Chámul y su familia repartieron cerca de su casa, ubicada en el municipio de Mejicanos, San Salvador, el lunes pasado como medida de prevención ante el contagio de la pandemia del nuevo coronavirus, COVID-19. La limitante en el precio y escasez del producto, sin embargo, es lo que no ha dejado que la iniciativa siga en la familia Chámul. Una medida que también han adoptado varias organizaciones de algunos municipios de San Salvador, como Soyapango, explica Jairo.

"Al llegar a comprar alcohol gel a mi hermana le da la sensación de que no todos pueden llegar a una farmacia y abastecerse, me dice 'mirá ¿y vos qué pensás?'. Era una buena idea", detalla Jairo.

Pero la idea no era repartir alcohol gel en bolsas plásticas, lo original, comenta la hermana de Jairo, Milena de Marroquín, comenzó cuando ella y su esposo fueron a la farmacia y compraron un galón de alcohol gel. La iniciativa era cargar las bolsitas en el carro y que quien le pitara, serían quienes obtendrían el alcohol gel.

"Mi esposo me dijo: ponemos un rotulito en el carro que diga 'te regalamos dos bolsitas de alcohol gel y me pitas si las querés'. Y como las recomendaciones eran no salir, por ende, no las podíamos poner en el carro", detalla la joven de 23 años. Por eso, la familia, prefirió salir a la calle a dar las bolsitas a las personas que transiten por la zona.

Las bolsitas de alcohol gel, sin embargo, pronto se terminaron, por lo que la familia decidió tomar otra opción para ayudar a los salvadoreños dentro de la emergencia nacional: regalar guantes, mascarillas y gorros quirúrgicos. Algunos de estos implementos, explica Jairo, estaban en casa; pues serían ocupados para sus prácticas que empezarían en estos días como parte de la Licenciatura en Laboratorio Clínico que cursa en la Universidad Andrés Bello (UAB).

"Después ya no salió encontrar alcohol gel, porque se puso más caro y ya no vimos tan accesible estar tanto saliendo a la calle. Ahora nos hemos limitado a que mi cuñado esté subiendo recomendaciones", agrega Jairo. Para el joven, si los salvadoreños no pueden colaborar repartiendo implementos de limpieza, solamente es necesario que se difundan las recomendaciones oficiales para impedir la propagación del virus en El Salvador.

Lo mismo opina Ernesto Mejía, quien es propietario de un negocio de bordados en las cercanías de la alameda Juan Pablo II, e San Salvador. Ernesto es conocido en los alrededores porque desde hace tres días sacó un recipiente con agua y jabón para que las personas que transitan en la zona se laven las manos.

"Viendo la necesidad de la cantidad de personas que vienen del norte, Apopa, Guazapa, y porque los buses de la ruta 38 pasan por acá; y el de la 117, que viene de Aguilares. Como es de ayudarnos entre todos, tomé la decisión de hacer eso", explica Ernesto.

Los peatones llegan de uno a uno, cada que pasa por el negocio de Ernesto encuentran un lugar para asearse y prevenir el contagio de la enfermedad. Para él, lo importante no es si las acciones son grandes o pequeñas, sino que las personas contribuyan con lo que pueden para que el contagio de la pandemia no sea mayor en el país; es una medida que debería ser implementada por los negocios de comida también, agrega.

Otro de los salvadoreños que también ayuda es Diego Hubbard. Era un sábado cuando decidió ir a dejar víveres al Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) a las personas albergadas en los centros de contención. Unas 20 libras de frijoles y una caja de toallas sanitarias, para Diego, la necesidad del país, aunque sea con lo poco que tienen los salvadoreños es suficiente si todos "ponen su granito de arroz". Así como Diego, también otros connacionales a través de redes sociales, en especial algunos profesionales de salud, han ofrecido consultas gratis y donado víveres a personas que han sido puestas cuarentena por el coronavirus.