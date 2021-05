"Solo existe una Sala de lo Constitucional": organizaciones civiles

Un grupo de 26 organizaciones civiles condenó la decisión de la nueva Asamblea Legislativa, plegada a las decisiones de la Presidencia Bukele, de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República. A su vez, reiteraron que las actuaciones de los funcionarios electos por la nueva legislación no tienen validez.

Condena. Un grupo de 26 organizaciones de la sociedad civil condenaron el golpe que la Asamblea Legislativa le dio al Órgano Judicial.

Durante la primera sesión plenaria, los diputados de Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC aprobaron de manera exprés con 64 votos la destitución del principal tribunal y del fiscal general de El Salvador y eligieron otros cómodos para el Gobierno del presidente Nayib Bukele. Para las organizaciones civiles, estas acciones "rompen el orden constitucional y atentan contra el derecho de todos los salvadoreños a una justicia independiente".

Las organizaciones, compuestas por defensores de derechos humanos, economistas, empresarios y juristas, afirmaron que "el revestimiento jurídico de las destituciones es una burda simulación que no resiste el más mínimo análisis de coherencia".

“En el país solo existe una Sala de lo Constitucional y es la que recibió un ataque manifiesto a la independencia judicial”.



Sonia Rubio, Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

El sábado y la madrugada de domingo, después del nombramiento irregular y apresurado, la PNC irrumpió en las instalaciones de la CSJ para que los nuevos magistrados pudieran instalarse en sus funciones. Las organizaciones desconocen la toma de la nueva Sala de lo Constitucional y advirtieron que sus "actuaciones serán ilegítimas y constitutivas de delitos y otras responsabilidades personales".

"En el país solo existe una Sala de lo Constitucional y es la que recibió un ataque manifiesto a la independencia judicial", dijo Sonia Rubio de Fundación para el Debido Proceso (DPLF), "el proceso del nombramiento de los presuntos magistrados carece totalmente de legitimidad y de legalidad".

El reemplazo de los magistrados fue celebrado en redes sociales por el presidente Bukele y condenado por toda la comunidad internacional, quienes pidieron que se respete la separación de poderes y el Estado de derecho.

Apoyo. Los magistrado elegidos de manera exprés saludan a la junta directiva de la Asamblea.

"Tenemos que continuar exigiendo que se respete la Constitución y a la Sala. La Sala es la única que puede interpretar la Constitución y la Sala emitió ayer una resolución y todos tenemos que acatarla", dijo Miguel Ángel Simán, presidente de Fusades.

El sábado, los cinco magistrados que fueron removidos de sus cargos de manera irregular por la Asamblea Legislativa controlada por la Presidencia Bukele emitieron una resolución en la que declararon inconstitucional la decisión de destituirlos. "Violenta la forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista", señalaron en el texto. A pesar de esta postura, el magistrado Aldo Cáder renunció de manera irrevocable su cargo a la mañana siguiente, aludiendo razones "razones personales y familiares".

"En mi larga vida política, nunca he visto que en 6-8 horas se viole tantas veces la Constitución ni las leyes del país", señaló Rubén Zamora, un exdiplomático y político de larga data. Zamora señaló que se violó, entre otros, el artículo 186, el cual indica que es la Asamblea la que puede elegir y destituir a los magistrados "por causas específicas, previamente establecidas por la ley". "No hay ley que establezca la causales para poder destituir a un magistrado. No existe esa ley porque nunca la han hecho. Lo que ha hecho la Asamblea son actos nulos y en contra de la Constitución", agregó Zamora.

Zamora también consideró que se violó el artículo 15 de la Constitución, que establece que "nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate, y por los tribunales que previamente haya establecido la ley". "Están juzgando hechos que ya pasaron y no hay ley. No han dado ninguna ley para que eso pueda ser juzgado", añadió.

“Tenemos que continuar exigiendo que se respete la Constitución y a la Sala. La Sala es la única que puede interpretar la Constitución ”.



Miguel Ángel Simán, presidente de FUSADES

"Violaron totalmente el reglamento interno de la Asamblea, que lo primero que dice que para poder iniciar una sesión ordinaria es necesario que haya agenda, No hubo agenda. Por lo tanto, es nulo todo lo que se hizo", apuntó Zamora.

Los nombramientos que hizo la Asamblea ayer tampoco cumplen con los proceso de elección de funcionarios de segundo grado contemplados en la Constitución. El mismo artículo 186 establece que los magistrados deben salir de una lista propuesta por el Consejo Nacional de la Judicatura en la que estén representadas las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico.

"Estas personas (los magistrados y el fiscal nombrados el sábado) tienen responsabilidad penal al asumir y usurpar funciones que no les corresponden. Estamos hablando de actuaciones ilegales no solo de los miembros de la Asamblea Legislativa que votaron, sino de las personas que han asumido esos cargos ilegalmente, de la PNC por su mismo director y todos los funcionarios que lo acompañaron para irrumpir en las instituciones que estaban cerradas", dijo Zaira Navas de Cristosal.

El reemplazo del fiscal, además, ocurre en un momento en el que la FGR investiga las supuestas negociaciones del Ejecutivo con la MS-13 y las millonarias compras irregulares durante la pandemia. En este segundo punto, la FGR ha contado con la participación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicíes). "Con lo que ha sucedido, puede darse que el presidente de la República, que no ha sido coherente con su discurso de campaña, le retire el respaldo a la Cicíes", dijo Loyda Robles, de Fespad.