“Solo queda gestionar para cumplir objetivos”

En Cuscatancingo ARENA ha lanzado como candidata a una mujer de trayectoria en las filas del partido tricolor con apuestas definidas en torno al desarrollo humano del municipio.

¿Por qué Heicy decide lanzarse como candidata a la Alcaldía de Cuscatancingo?

Pues fíjese que es bien complejo, definitivamente conocer la necesidad en el territorio, ver las necesidades que hay realmente, soy mamá de cuatro hijos, verdad, y he caminado todo el municipio por la clase de negocios que yo tengo. Tengo una recicladora y me dediqué a andar por todo el municipio, vi la realidad, vi mucha pobreza, mucha desgracia y entonces como que eso llama a querer hacer algo. Entonces cuando veía esas cosas yo decía hagamos esto, hagamos lo otro e incentivaba a la comunidad, siempre tratando de ver cómo solucionar los problemas a nivel local y eso es lo que más que todo me motivó y se trata que muchas veces no lo escuchan a uno, si no está metido definitivamente en algo.

¿Cómo ha percibido la aceptación de la gente respecto a su candidatura?

Pues yo he percibido de ellos un descontento y ellos han visto en mí una persona que posiblemente pueda hacer la diferencia nuevamente porque cuando gobernamos bajo la bandera de ARENA, don Mauricio Aguilar se hicieron muchas cosas. Porque realmente se hizo mucho en el municipio, en ese momento prioridades, y eso la gente lo resiente, me lo comunica, me dicen: no, mire, como don Mauricio y toda la gente habla bien del señor, pues, entonces tienen la esperanza cuando me ven llegar que yo ando de casa en casa, cosa que en este municipio solo el finado don Mauricio hizo, y que yo estoy haciendo, que he hecho desde hace tres años atrás, he percibido primeramente el descontento de la gente por el abandono total que tiene el actual gobierno local y después que ven en mí el trabajo que he realizado.

Como concejal del municipio, ¿nunca trató de hacer algo por ese abandono que los habitantes sienten por parte del gobierno local?

Pues como trabajo de concejal, el trabajo del concejal es ver las necesidades del municipio y trasladarlas a la municipalidad y buscar soluciones, entonces me enfoqué en eso, en visitar a la comunidad y trasladaba, decía esto pasa, pero realmente nunca se concretizaba. No tenía la respuesta rápida, pero traté de hacer lo mejor que se pudo en ese momento.

De acuerdo con las necesidades que tiene el municipio, ¿cuáles son las propuestas concretas que usted piensa implementar de llegar a la alcaldía?

Le apuntaría más a la creación y fortalecimiento de programas de gestión de becas, internacionales y nacionales para los jóvenes talentos, porque tenemos muchos jóvenes talento acá que no lo explotamos en el buen sentido de la palabra, crear talleres vocacionales y escuela de fútbol sería ideal, este municipio todos los jóvenes demandan canchas de fútbol, entonces también el desarrollo económico es otro eje donde está la modernización del mercado municipal y la creación de mercados ambulantes, en el ordenamiento y el desarrollo de seguridad vial porque esto es terrible, no hay señalización, no hay límites de municipio, si usted sabe estamos confundidos con Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque y Mejicanos.

¿De qué manera piensa cumplir todas sus propuestas, en qué se basa para decir: soy capaz de cumplir todo lo que estoy proponiendo?

Primeramente, sería por medio de gestión, porque es lo que podemos hacer con la empresa privada, en el tema de la señalización en mantenimiento de lo vial, dinamizar con las empresas el apoyo creo que sería lo mejor, la gestión. Segundo, la ambientación de los parques y la recuperación de los espacios públicos creo que no requiere de mucha inversión, más que solo de mecanismos de gestión para poder hacer. Así que creo que esos serían los medios.

En relación con su contrincante del partido FMLN, ¿considera que le podría ganar la Alcaldía de Cuscatancingo?

Pues fíjese que, a él, realmente no lo conozco, lo he conocido porque hemos coincidido en algunos actos de la municipalidad, pero no tengo mucha información sobre él. Solo sé que es de la Santa Rosa, pero conozco la Santa Rosa, pero no sé, no conozco mucho de él y como he estado enfocada en el trabajo territorial no me he dado el tiempo para saber, no podría darle un parámetro o decir si ganaría o no.