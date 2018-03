Solo reos condenados pueden hacer trabajo de utilidad pública, aclara dirección de Penales

Comunicado de Prensa sobre información difundida por varios medios de comunicación. #GobSV pic.twitter.com/V26eBZGe89 — Centros Penales DGCP (@Comunica_DGCP) February 16, 2017

La Dirección General de Centros Penales (DGCP) aclaró hoy que solamente los internos condenados y que se encuentran en las fases de confianza y semilibertad pueden realizar trabajo de apoyo comunitario. Esta no es la situación actual del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, ni del exfiscal general Luis Martínez, quienes todavía son procesados judicialmente, por lo que no podrían llevar a cabo labores de beneficio público.Sin embargo, el director de Centros Penales, Rodil Hernández, dijo ayer que Saca, seis exfuncionarios de su gabinete y "todos los recluidos en el sector 9 del Centro Penal La Esperanza" -entre los que se encuentran Martínez y el presentador Max González- ingresarían al modelo "Yo Cambio". Este programa es apto, según él mismo afirmó, para "todos los reos que estén bajo el sistema penitenciario y que reúnan las condiciones". No obstante, no brindó detalles de las tareas que se les asignarían, tal como este periódico publicó ayer mismo. “No hay requisitos. Debe ingresar el 100 % de los privados de libertad al modelo ‘Yo cambio’. No es una opción, es el modelo de gestión nuestra. No hay ningún requisito. Todos los privados de libertad deben ingresar, incluso la pandilla o los exfuncionarios”, aseguró el miércoles.Pese a estas declaraciones, en el escrito de la DGCP se asevera que esa información no fue vertida a los diversos medios de comunicación, que fueron acusados de tergiversar "irresponsablemente" la explicación de Hernández.