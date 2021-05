"Solo tengo un colchón para dormir": María de la Cruz solicita ayuda para construir una vivienda

María de La Cruz vive en una champa a la orilla del baipás de La Unión, desde hace un año. Casi no tiene ninguna pertenencia, ni muebles, y debe cocinar sus alimentos en el suelo.

La mujer vive prácticamente a la intemperie y en las noches teme por su seguridad, ya que ha tenido inconvenientes con desconocidos que llegan para intentar sacarla de la champa.

"Anoche (jueves) andaba un hombre por ahí y me insultó, y yo le dije que no me fuera a hacer nada, y que se llevara lo que quisiera, aunque aquí solo tengo uno colchón y un sillón para dormir", afirmó.

Según María, unos familiares la obligaron a salir de la casa donde vivía por lo que no tuvo más opción que irse a la calle y buscar un lugar donde hacer su champa.

Aseguró, que le preocupa la llegada de la época lluviosa, ya que su frágil vivienda podría colapsar.

Añadió, que no ha podido encontrar trabajo por lo que subsiste de los alimentos que personas que transitan por la carretera le regalan.

María aseveró que tiene una pequeña propiedad en el centro de la ciudad de La Unión, donde desea construir una casa, pero debido a que no tiene dinero para hacerlo optó por irse a vivir a esa champa la cual había sido levantada y abandonada por otra persona.

"Me dejaron un solar, pero necesito ayuda para hacer mi casa, yo vivo sola" expresó. Si desea ayudar a María puede buscarla en el kilómetro 182 de la carretera del baipás hacia La Unión, en el carril que del puerto conduce hacia San Miguel. Ella no tiene teléfono para recibir llamadas.