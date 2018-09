Solo un exdiputado del FMLN reintegró el bono adelantado

El 27 de febrero pasado, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa plasmó en su acuerdo n.º 3089 que los diputados que terminaran sus funciones el 30 de abril iban a recibir "el bono proporcional correspondiente del 1 de enero al 20 de abril de 2018", este se determinó que fuera el 66.66 % del salario mensual.

En la actual legislatura, 31 de los 84 diputados ya no continuaron, unos porque no buscaron la reelección, otros porque aspiraron a otros cargos y el resto porque no lograron ganar el espacio.

De acuerdo con información proporcionada por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la Asamblea, fueron 12 los diputados que recibieron el bono por adelantado.

De ARENA lo aceptaron Milena Calderón de Escalón, Aristides Corpeño, Jorge Bernal, Ernesto Muyshondt, Vicente Gómez y Carolina Rodríguez. De GANA lo hicieron Abilio Menjívar y Juan Pablo Herrera; del PCN, Cristina López; y por parte del FMLN, Guillermo Mata, José Santos Melara y Lorena Peña; estos últimos tres pese a que la fracción efemelenista acordó no recibir la bonificación y rechazarla también en la legislatura 2018-2021.

El acuerdo de Junta Directiva en el que se ordenó el desembolso está firmado solo por Mata, quien ocupaba el cargo de primer secretario de la Asamblea y como tal recibía un salario de $4,854.30.

Peña era la primera vicepresidenta de la Asamblea y recibía por ese cargo un salario de $5,225.15. Para su caso, el bono proporcional por los primeros cuatro meses del año era de $3,483.03, a esto se le aplicaron descuentos por $1,044.22 y al final recibió el bono líquido de $2,438.16.

Para el caso de Mata, su bono tenía que ser de $3,235.88, se le aplicaron descuentos por $970.77 y al final se le desembolsaron $2,265.11.

El resto de diputados por ser "de la llanura" recibían un salario de $4,025.72, les correspondía un bono de $2,683.54 y recibieron líquido $1,878.48, a excepción de Menjívar que recibió $1,073.42.

En total, la Asamblea erogó $170,277.39 para pagar el bono anticipado a 231 empleados, entre ellos los 12 diputados. Del total, $39,800.99 se fueron en pago de prestaciones de ley y $130,476.40 se entregaron líquido a quienes terminaron contrato.

De los 12 diputados que recibieron el bono, únicamente Melara lo reintegró a la Asamblea, así como documentos brindados por la UAIP a LA PRENSA GRÁFICA hacen constar. Devolvió $1,872.48.

El resto, no lo devolvió pese a que desde el Ejecutivo y también en el Legislativo se han hecho reiterados llamados a la austeridad.

La nueva bancada del FMLN hizo la promesa de rechazar los bonos durante su período de trabajo.

Volverán a recibirlo

Peña así como otros exdiputados del FMLN que no pertenecen a la actual legislatura fueron contratados como asesores en diferentes áreas.

Sin embargo, de los que fueron recontratados como empleados legislativos solo la exvicepresidenta de la Asamblea no rechazó recibir el bono al terminar su período y lo continuará recibiendo en las próximas entregas. Actualmente su salario es de $3,000.