Solo una persona por vehículo: obligatorio durante 30 días de cuarentena domiciliar en El Salvador

Desde que el sábado por la noche se impusieron 30 días de cuarentena domiciliar obligatoria, hasta este lunes por la mañana, 374 personas han sido detenidas por los controles establecidos por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en las calles por no haber justificado su circulación.

La cifra actualizada fue brindada por el ministro de la Defensa Francis Merino Monroy en la entrevista matutina del Noticiero Hechos AM de Canal 12, en la que dio más información sobre lo que está permitido y lo que no al salir de las viviendas.

El funcionario dijo que todos los detenidos están siendo llevados a las delegaciones policiales; sin embargo; el decreto ejecutivo 12 aprobado por la Ministra de Salud Ana del Carmen Orellana Bendek y vigente desde el 21 de marzo dice que las personas que están siendo detenidas deben ser "conducidas por las autoridades de seguridad pública a los centros de contención de la pandemia o al establecimiento que indica el Ministerio de Salud, donde se determinará su cuarentena o la remisión obligatoria a su lugar de residencia sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes". Según esto, no todos los que son detenidos deben ser aislados en centros de contención.

Un detalle importante es que no se permite más de una persona en los vehículos. Esto significa que solamente el conductor está permitido. Aplica para todas las personas que tienen que salir obligadamente para ir a trabajar o para adquirir provisiones.

Merino dijo que las personas que circulan porque deben trabajar no pueden darle "el famoso ride" a nadie más. "Ahora eso está restringido, porque solo debe ir una persona", dijo.

Ante esta restricción hay varios inconvenientes y dudas que fueron señaladas por el entrevistador. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando una pareja de esposos o familiares trabajan en el mismo lugar y deben desplazarse y solo tienen un vehículo? ¿O si alguien necesita ir a dejar a un familiar al trabajo?

Merino dijo que para esos casos, la prohibición se mantiene y solo puede ir el conductor en el vehículo. Significa que si más de un miembro de la misma familia debe ir a trabajar, debe tomar el transporte público.

"Si nosotros nos ponemos a tratar de satisfacer todos los deseos de todas las personas, no estamos haciendo nada, seguimos igual", argumentó Merino.



Dijo que la única excepción es cuando alguien necesita ser transportado hacia un hospital o que acaba de ser dado de alta, para lo cual deberá presentar algún comprobante. "Hay casos en los que sí podría llevar a un pasajero adicional, y eso es cuando la persona a la que trae está inhabilitada para hacerlo por sus propios medios".

Sobre cómo debe funcionar el transporte de personal, Merino dijo: "Para mí lo más importante es entender el concepto de lo que está pasando y se quiere evitar" y citó la disposición para el transporte público, que está autorizado siempre que los pasajeros dejen un asiento de por medio. "Es una situación incómoda en el sentido que no estamos con las libertades que tenemos en condiciones normales, la movilidad es una de ellas... nosotros no generamos el virus aquí a propósito, es una pandemia mundial que El Salvador no está exento de ser afectado", dijo.

Por otra parte, mencionó que tampoco se permiten los vendedores de pan, un producto principal de alimentación. Recordó que los que se dedican a esto así como los vendedores del mercado y otros del sector informal recibirán $300 de subsidio del Gobierno para cubrir sus gastos.

Para los que salen por comprar artículos necesarios, dijo que deben presentar factura o las compras. "Si no, es mentira que andaba haciendo eso... no deberíamos estar entre el que desafía andar en la calle y la autoridad que debe hacer cumplir", dijo el ministro.

Según él, hay 9,943 militares en las calles velando porque se cumplan las disposiciones y considera que hasta el momento no ha ocurrido ninguna "violación por parte de los militares" porque no ha "tenido quejas de nadie que hayan abusado".

El decreto 12 incluye en el punto número cuatro una regulación referida a la "circulación de vehículos" pero no limita el número de personas que pueden ir en él. "Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el artículo anterior o para el abastecimiento en gasolineras o estaciones de servicio, so pena de incurrir en responsabilidad de no realizarse por los motivos citados y con las condiciones expresadas".

Además, en el literal c del numeral tres dice que se permiten "el transporte de pasajeros a la mitad de su capacidad operativa, transporte de servicio de taxi y aquellos servicios de transporte privado, transporte de carga de cualquier rubro y medios de comunicación".

La disposición de "uno por vehículo" no es compatible con dicho extracto del decreto, pues si se aplica al servicio de taxi o de transporte privado y solo se permite al conductor, estos no tendrían objetivo para circular.

Este es el documento completo del decreto anunciado por el Presidente @nayibbukele ayer por la noche: pic.twitter.com/0mJUV3V4vX — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) March 22, 2020