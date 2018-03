Solo uno de cuatro niños va a escuela adecuada

Lee también

Un estudio de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 15 países determinó que uno de cada cuatro estudiantes de educación básica de América Latina y el Caribe asiste a centros escolares con infraestructura suficiente.El informe, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no incluye a El Salvador y la situación actual de su infraestructura, pero marca un patrón similar en la región.“La suficiencia está relacionada con el acceso a seis categorías básicas: agua y saneamiento, conexión a servicios, espacios pedagógicos o académicos, áreas de oficinas, espacios de usos múltiples y equipamiento de las aulas”, cita el informe que será revelado hoy.Chile por Suramérica y Costa Rica por Centroamérica son los mejor evaluados, según consta en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE). Las evaluaciones se hicieron con alumnos de tercero y sexto grados.Para el caso del equipamiento completo de las aulas, ningún país alcanza el 100 % de lo requerido y se queda en un 65 %, y solo en lo que se refiere a espacios de uso múltiple (gimnasio, auditorio y cancha deportiva) rebasa el 70 %.Un aspecto muy importante de la evaluación es la asistencia de los estudiantes a “una escuela con agua y saneamiento suficiente, si la escuela cuenta con agua potable, alcantarillado, baños en buen estado y recolección de basura”, consigna el informe.Solamente Chile cumple al 100 % con esta condición. El resto de países está del 70 % hacia abajo, rango en el que se ubica Costa Rica. Los más bajos son Nicaragua y Paraguay con un 25 %.Chile también cumple al 100 % la conexión de servicios (luz eléctrica, teléfono, internet, entre otros), espacios académicos (laboratorio, biblioteca y otros) y el área de oficinas (dirección, administración y enfermería). El resto de países no alcanzan la totalidad de esas condiciones.El TERCE explica que si bien las inversiones en cuanto a Producto Interno Bruto son necesarias y hasta similares en algunos países, “las características físicas de las escuelas no necesariamente dependen de la situación económica de los países, sino que son resultado de las diferencias en el grado de priorización, planificación y eficiencia en la gestión de las políticas públicas en educación generadas en los distintos recorridos históricos”.Un estudio revelado por el Consejo Nacional de Educación en el país reveló que 21 % de los centros escolares salvadoreños carece de servicios básicos y 60 % de las aulas necesita reparaciones, condiciones bastante similares al informe de la UNESCO.El 64 % de los centros educativos públicos nacionales se encuentra en comunidades en alto riesgo.