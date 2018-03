Solo vigilantes privados se quedan de noche en el zoológico

Lee también

El cuido del recinto y especies del Parque Zoológico Nacional durante las noches solo queda a cargo de elementos de seguridad privada, ya que no dejan personal de administración o de veterinaria; de ahí que dejan en manos de la Policía Nacional Civil (PNC) las investigaciones de quiénes habrían sido los atacantes del hipopótamo Gustavito, hecho ocurrido entre el miércoles en la noche y el jueves en la madrugada, la semana pasada.“Las 24 horas, pero es seguridad privada, ellos son los que se encargan de andar haciendo rondas y vigilando que todo esté bien en el parque”, expresó ayer el director, Vladlen Henríquez, al preguntarle qué seguridad hay en las instalaciones.Por las noches no hay personal administrativo ni de veterinaria para atender a los animales de ser necesario. “Solamente cuando se detecta alguna anomalía, por ejemplo, alguna emergencia, venimos todos, nos activamos y venimos a ver qué es. Pero no hay personal de veterinaria, solamente se queda el personal de vigilancia”, agregó.En el caso del ataque al hipopótamo, se activó la emergencia para darle atención y mientras dure permanecerán cerradas las instalaciones del parque al público. En el recinto del ejemplar encontraron objetos con los que suponen fue atacado. “Había pedazos de hierro, piedras, había piedras en el recinto, había un pedazo de varilla de hierro dentro de la pileta también”, dijo Henríquez.Por la gravedad de los golpes, presumen que el animal fue atacado por varias personas. “Realmente, ellos no vocalizan mucho, pero sí creemos que intentó defenderse al abrir el hocico y ahí fue donde también lo golpearon dentro de la boca”, dijo la coordinadora del departamento de veterinaria, Virna Ortiz.Aseguran que todo el personal está consternado por el terrible ataque.