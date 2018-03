"Somos los suplentes de los suplentes": los ciudadanos ignorados en las mesas de votación del CIFCO

Al menos una decena de las personas escogidas por sorteo para cuidar urnas y que ayer recibieron su credencial se quedaron sin integrar una junta receptora de votos en CIFCO, el centro de votación más grande del país.

Tuvieron que presentarse antes de las 5 de la mañana, y casi a las 9 no habían recibido ninguna indicación de qué debían hacer, si les entregarían una constancia que reflejara que sí se presentaron a completar el proceso pero no los tomaron en cuenta.

"Somos una especie de suplentes de suplentes... Tengo la impresión de que de los sorteados no hay gente en la mesa", comentó Paolo Hasbún, uno de los afectados.

Marisol de Sánchez es otra de las personas que se quedaron fuera. Ayer no le entregaron su credencial. Le dijeron que lo harían ahora a las 5 de la mañana. Llegó y tuvo que esperar hasta las 6. Entonces se dio cuenta que no formaría parte del evento electoral.

"Ya no pude entrar a las mesas, no me dejaron entrar", dijo.