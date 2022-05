“Son de la idea que no tenemos que presentar iniciativas”: Diputadas del FMLN admiten diferencias dentro de la fracción legislativa

A un año de la legislatura 2021-2024, las diputadas Anabel Belloso y Dina Argueta valoraron cómo el FMLN ha debido navegar en medio de la división de su propia fracción en la Asamblea.

¿Cómo se ha resuelto el tema de las diferencias en la fracción?

Dina: Al inicio de la legislatura, y la población pudo darse cuenta, la representación parlamentaria del FMLN tuvo algunas diferencias de visión. Con Anabel hemos coincidido en el rol que como oposición, y más como diputadas del FMLN, se debe cumplir en este momento.

¿Qué tanto ha afectado eso?

Dina: Creo que es sano. Nos permite el decir por qué no estamos de acuerdo. Por ejemplo, no estuvimos de acuerdo, y lo hicimos saber, con más endeudamiento público. Los compañeros de fracción no lo vieron así y votaron por algún financiamiento. Eso nos diferenció y así hemos venido coincidiendo con Anabel en varias cosas e iniciativas de trabajo legislativo.

“Creo que la militancia ha comprendido, que la diferencia de visiones de cómo debemos jugar nuestro rol ha hecho que actuemos así”.



Anabel Belloso, diputada del FMLN.

También fue evidente el lío por la jefatura de fracción...

Dina: Para nadie es un secreto que hemos tenido diferencias, justamente desde la jefatura de fracción, la forma en la que fue impuesto. Son cosas que han sido dadas a conocer en su momento.

¿Pero se han intentado resolver esas diferencias en algún momento?

Dina: Hubo esfuerzos. No fue de nuestra parte que no hubo esos intentos. Quizá porque nosotras ya veníamos de una legislatura anterior. No porque lo supiéramos todo, sino porque creíamos necesario crear ese espacio. Buscamos el esfuerzo de articular. Sin embargo, esas diferencias de visiones estuvieron más fuertes en algún momento y eso no pudo ser posible. Pero no fue falta de voluntad.

¿Son ya diferencias irreconciliables?

Anabel: Cuando no se coincide, digamos, ni siquiera en el rol que se debe jugar en este momento, en este contexto, desde el grupo parlamentario, es complicado. No puedo anticipar si en algún momento no se va a dirimir. Sin embargo, hasta el día de hoy, ha sido eso, principalmente, lo que ha marcado que coincidamos con Dina en el ejercicio de las funciones, o el mismo tema de la presentación de iniciativas.

¿Qué les ha dicho el partido?

Anabel: Hubo un seguimiento, como lo ha habido históricamente. Desde ahí, quienes han estado en ese seguimiento, tienen claridad del por qué de las cosas. Sin embargo, se han tomado decisiones desde organismos de dirección que no les corresponde y lo hemos señalado, más allá de que no es un tema particular en contra de una persona o de un compañero, sino de los procesos y procedimientos que, desde nuestra perspectiva, no han respondido a lo que los estatutos mandatan. Además nosotras somos parte del consejo nacional, y en mi caso de la comisión política. No estamos aisladas. Pero hay ahí también conformaciones que privilegian a veces unos criterios en los que tampoco hemos coincidido.

¿Estamos hablando de un intento de imposición de decisiones, entonces?

Dina: Aunque desde la individualidad tengamos claridad del momento, algunos pueden pensar que se trata de someter y eso no funciona así. Denunciamos hacia afuera, que las imposiciones, ese imponer mayorías, no funciona en el gobierno para una democracia en un país, tampoco funciona al interior de un partido. (Además) Los compañeros han sido de la idea que no tenemos porqué presentar iniciativas, y en eso no coincidimos. La población nos ha venido dando mensajes y nos dio un mensaje fuerte en la elección pasada. Los funcionarios que estamos ahora debemos ser ejemplo y con claridad y transparencia dar a conocer nuestro ejercicio.

2000-2003

En dicha legislatura, los efemelenistas obtuvieron 31 diputados. Sin embargo, en enero de 2002, expulsó a seis diputados, luego que estos votaran a favor de aprobar el presupuesto general de la nación que había presentado el gobierno de Francisco Flores (ARENA). Tres meses antes, en octubre, ya había sido separado Facundo Guardado.