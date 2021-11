"Son mentiras que demuestran la bajeza de las personas"

El exrector de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), el padre José María Tojeira, se refirió a la serie de ataques que recibe la institución académica, que en su momento dirigió, por parte de diputados y funcionarios afines al gobierno de Nayib Bukele.

El sacerdote hizo énfasis en que todos los ataques desde el gobierno están basados en una estrategia de mentiras, debido a las críticas que desde la entidad académica se realizan ante la situación actual que se vive en El Salvador por las decisiones implementadas desde el Ejecutivo.

"Este gobierno siempre ha dependido de la opinión pública y, en ese sentido, se revuelve cuando le hacen una crítica desde una institución con peso moral. ¿Qué hacen al revolverse? Pues muchas veces mentir", reiteró Tojeira.

Hace un mes, la parlamentaria de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, aseguró que la UCA había recibido $24 millones por parte del Gobierno desde el 2011. Luego, esta semana, el jefe de la misma fracción en la Asamblea Legislativa, Christian Guevara, se refirió también a la institución de la que se graduó, pero que ha criticado por su actual administración.

"Yo estoy desconectado en este momento de las finanzas de la UCA, pero eso de que ‘la UCA sacó $40 millones de El Salvador’, es tan absurdo y tan ridículo. No sé cómo tienen la capacidad de mentir tan fácilmente. A veces es gente que es formada por nosotros mismos, pero mienten con una facilidad increíble, ciertamente no les enseñamos nosotros a eso, no sé dónde aprendieron a mentir", valoró Tojeira.

Sobre los fondos recibidos por la institución, en ocasiones anteriores la UCA ha indicado que esto fue para la implementación de 51 proyectos, entre 2011 y 2018, mediante convenios con el Ministerio de Educación (MINED) por un monto superior a los $30 millones y en cada año se reintegró los remanentes que en total suman $717,617.51, para proyectos como el apoyo logístico y procesamiento de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media, conocida como PAES; la especialización de docentes de tercer ciclo; apoyo a estudiantes con sobreedad en centros educativos focalizados; asistencia técnica a escuelas de educación especial; cursos y capacitaciones a directores y docentes en el modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, entre otros.

"Son mentiras que demuestran la bajeza de las personas porque si un funcionario está convencido o tiene pruebas de que la UCA como institución ha cometido algo ilegal, lo que debería hacer no es tanto vociferar y dar gritos, sino presentar las pruebas en la Fiscalía para que se demuestre si es cierto lo que dicen o no (...) Lo que vemos aquí es un estilo de procesar arbitrario, agresivo e ilegal", valoró Tojeira en una entrevista con YSUCA.

El pasado lunes la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa desestimó la petición de indulto al coronel retirado Guillermo Benavides, condenado por participar en el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, en las instalaciones de la UCA.

La solicitud fue rechazada y los parlamentarios, en su mayoría de Nuevas Ideas, argumentaron que por ser un crimen de lesa humanidad, Benavides debía cumplir con su condena de 30 años.