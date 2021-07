“Son un claro retroceso al derecho de tener información”: Fusades sobre reformas pedidas por Bukele a Ley de Acceso a Información Pública

Marjorie Trigueros, directora de Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) rechazó este jueves las reformas que el presidente Nayib Bukele ha propuesto para la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

"Lejos de caminar a mejores prácticas, estamos retrocediendo literalmente, años luz atrás", criticó Trigueros en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña. "La propuesta de reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública en lugar de fortalecer al Instituto de Acceso a la Información Pública, lo está desmejorando", agregó.

Trigueros aseguró que con las modificaciones desde la administración Gubernamental, se retrocede significativamente en el avance que se había tenido con la aplicación de la LAIP para dar a conocer contrataciones, compras y procesos irregulares del funcionariado público. Indicó que como sociedad civil "no ven beneficios" en las reformas propuestas.

"El IAIP es como un árbitro. Con la pandemia, la ley es importante porque como ciudadano me da derecho a preguntar sobre contagios diarios, cuántos mueren o camas disponibles si yo me enfermo o alguien de mi familia", sin embargo, advierte que de aprobarse las reformas equivale a "que le apaguen la luz al ciudadano y que ya no podamos ver”.

Además, advirtió que las reformas pueden traer consigo "sanciones arbitrarias" al pemitir cambiar una información oficiosa o pública a reservada, con la intención de sancionar a particulares; entiéndase, a la persona que solicita información.

"Si hoy por hoy, hay información es oficiosa, es decir, la lista de asesores, la lista de viajes, el salario de algún funcionario, si esa información que es pública la ocupa un particular y de repente la declaran reservada, porque así está permitiendo las reformas, entonces podrían decir están usando mal la ley y arbitrariamente le ponen la sanción".

Trigueros también se refirió al punto sobre la elección de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), ya que se eliminan las ternas de cada uno de los cinco sectores convocantes (empresarial, sindicatos, académicos, periodistas y profesionales) y se reduce a dos candidatos por cada uno de dichos sectores, que serán presentadas por los ministerios que convoquen.

"¿Qué tan independiente será el presidente del IAIP si será elegido (directamente) por el presidente de la República? Cambiará bastante la ley porque su elección viene de ternas", dijo Trigueros.

Anunció que pedirán a la Asamblea Legislativa que abran a discusión y que realmente evalúen que si van a hacer o no una reforma y que éstas "no sean para atrás, que sea una reforma que fortalezca el derecho al acceso de la información", dijo.

La propuesta de reforma fue presentada el pasado 7 de julio al órgano legislativo y fue incorporada como pieza de correspondencia para la sesión plenaria del martes 13 de julio. Sin embargo, la Asamblea la retiró de la agenda ese día.

¿Qué implicaciones tendría la aprobación de las reformas a la LAIP por parte de la Asamblea Legislativa según Fusades?