Sonsonate lamentó el punto perdido

Sonsonate abandonó el Ana Mercedes Campos con un nudo en la garganta por el empate a dos goles que cedió el miércoles ante el Firpo en casa. Llegaba con tres derrotas consecutivas a cuestas y estuvo a punto de revertir la situación con un triunfo que le daba los tres puntos. Sin embargo, debió conformarse con uno, que no le permitió subir mayor cosa en la tabla de posiciones.Tras el pitazo final, la mayor parte de jugadores salieron de la cancha sin decir palabra alguna, otros (muy pocos) accedieron a brindar declaraciones en la zona mixta, debido a la frustración del resultado.Uno de los contados que hablaron fue el guardameta Luis Contreras. “El partido estuvo parejo. La idea nuestra era ganar el juego pero no nos alcanzó, al menos logramos romper la mala racha de no ganar y se hizo ante un rival que no regaló nada”, aseguró “Motor” Contreras al final del juego.Sobre el partido, el meta unionense dijo: “Estuvo para cualquiera. Cada equipo tuvo ocasiones de gol. A Dios gracias tuve un par de acciones que evitaron que ellos se llevaran el juego. Ahora hay que dejar esto a un lado y preparar el juego ante Pasaquina este sábado en oriente, un partido que en verdad no debemos perder”, acotó.Los cocoteros sumaron 11 puntos con la unidad del empate en el Ana Mercedes Campos.