Sopa de gallina india, la oferta culinaria de Caluco

Doña Elba Luz Rivas, de 70 años, es una de las mujeres con más trayectoria en la elaboración de la sopa de gallina india en el municipio de Caluco, en Sonsonate. Sus inicios con este platillo fueron en 1990 en su local conocido como "el Puesto 16", ubicado en el turicentro Entre Ríos, uno de los lugares turísticos de la localidad.

Según señaló, fue su madre quien le fomentó el interés por dedicarse a elaborar este platillo: "Con mi mamá nos venimos a vivir a las orillas del río, fue ella quien vendió primero sopa y las ‘gallinitas’, de allí surgió mi interés. No cualquiera puede hacer este plato de manera artesanal".

“En Caluco el amor que le ponemos por hacer este plato tradicional (sopa de gallina india) es nuestra esencia”.



Elba Rivas, Comerciante

El municipio de Caluco es reconocido a nivel nacional por la degustación de la sopa de gallina y las gallinas asadas en las brasas. Para los comerciantes locales, es el mejor lugar del país donde se elabora este platillo y confían, con el paso de los años, mantener viva esta tradición.

"Mantenemos lo tradicional. Todo lo hacemos a las brasas, además, a la sopa de gallina le ponemos de todo, las verduras, hierbabuena, cilantro, eso le da otro sabor a la sopa. Nuestras gallinas son indias y no hay nada más especial como eso. Y yo agregaría que en Caluco, el amor que le ponemos por hacer este plato es nuestra esencia", mencionó doña Elba.

La Villa de Caluco, como culturalmente es conocida, está ubicada a 54 kilómetros de San Salvador. Además de su gastronomía, el municipio ofrece una amplia riqueza cultural para los turistas.

A lo largo de los años, según explica doña Elba, las ventas de sopa de gallina han registrado bajas; sin embargo, dice que no pierde la esperanza de que regresarán los buenos momentos que les permita tener más visita de turistas que consuman de su principal producto.

Satisfechos. La sopa de doña Elba es de las preferidas en todo el sector de Caluco.

"Está calmada la venta, ya no es como antes, por tener más años acá, ya tengo mi clientela que me busca, pero recuerdo que antes venían personas, se bañaban en el río y luego pedían las gallinas con su sopa, todo a lo sencillo; hoy ya no es así, quien más ofrece lujo, así recibe más clientes, fueron bonitos tiempos", explicó.

El negocio de doña Elba prepara en promedio hasta tres gallinas en la semana, pero aseguró que sus ventas aumentan los fines de semana donde logra vender hasta 12 gallinas.

Los platos de Sopa de Gallina India en el municipio de Caluco oscilan entre los $4 hasta los $18, donde las personas pueden degustar además de la sopa, una pieza de gallina, tortillas, cuajadas, arroz, ensaladas y refrescos naturales.

Para los amantes de la sopa de gallina india, una visita al municipio de Caluco, en Sonsonate, es la opción perfecta. Un sabor exquisito, tradicional y económico para todos los visitantes.