Sosa: Diputados de Nuevas Ideas buscan desacreditar al Parlacen

La diputada del Parlacen, por el FMLN, Karina Sosa, quien es miembro de la junta directiva de dicho organismo, aseguró que diputados de Nuevas Ideas intentaron “chantajear” a los parlamentarios de la región para ocupar los dos espacios que le corresponden al país en la junta. Sosa sostiene que el proceso de desafuero del diputado Norman Quijano y el desprestigio contra la institución, están relacionados a que el partido cian no logró su cometido.

“Es lamentable la actitud de ellos, llegaron de manera muy prepotente exigiendo que se les dieran los dos puestos y amenazando que si no los daban, El Salvador no iba a pagar la deuda que tiene con el Parlacen de más de dos millones. Eso no se hace. Supe que hicieron un cabildeo muy intenso en la región, anduvieron de país en país, pidiendo el acompañamiento para esos votos, lo cual es legítimo, pero la actitud prepotente que hemos visto aquí no la dejaron si no que la llevaron al Parlacen”, aseguró Sosa.

La legisladora considera que el proceso de antejuicio es una reacción a que solo resultaron electas en junta directiva Heidi Mira, de ARENA y Sosa.

“Eso es un show. Ellos podían actuar desde antes, pero hasta ahora que llega su bancada y sufre un revés por parte de los legisladores de la región al no dejarse chantajear y no elegirlos en la junta directiva, los niños brincan, se enojan, empiezan a hacer una pataleta”, manifestó.

Además, aseguró que la Asamblea puede decidir si eliminar el fuero, pero tiene que solicitar al Parlamento quitar beneficios que tiene por el cargo que ocupa.

“Lo tiene que resolver la Asamblea e irle a hacer la solicitud al Parlamento. Eso es un proceso y allá son los parlamentarios los que van a decidir. La Asamblea es la que decide quitarle un fuero a un funcionario y la solicitud que hacen al Parlacen es que le quiten los beneficios o lo que pueda tener en relación al cargo pero es la Asamblea la que tiene que decidir” sostuvo. Asegura que su fracción está dispuesta a dar los votos para quitar los beneficios.