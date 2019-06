Sospechan de sicariato en ataque a policía

"No fue casualidad, fue un evento programado. Los atacantes se reúnen en un lugar, se toman un café y planean qué es lo que van a hacer". Así lo dijo ayer uno de los agentes destacados en la División de Investigaciones (DIN) del municipio de San Salvador de la Policía Nacional Civil (PNC), al ser cuestionado sobre el asesinato del investigador policial Luis Armando Ortiz.

Ortiz fue asesinado el miércoles por la noche en las cercanías del redondel El Torogoz, ubicado en la colonia San Luis, del municipio de San Salvador. A la vela del agente asistieron familiares y amigos, quienes lo recordaron con cariño.

Uno de los compañeros de Ortiz dijo que la versión oficial es que el motivo fue un robo; sin embargo, los indicios revelan que el ataque fue premeditado.

"Hemos capturado a dos, nosotros le damos seguimiento y según la investigación se tiene que desde acá (La Libertad) se reunieron y luego se transportan. Los tres sospechosos son los que cometen el hecho y luego huyen", dijo el agente de la DIN.

El investigador agregó que las cámaras de vigilancia les han ayudado a determinar el movimiento del vehículo que condujo a los tres atacantes. En la investigación del crimen, de acuerdo con la fuente, han determinado que los sospechosos no pertenecen a pandillas, sino a un grupo dedicado al sicariato.

"A esos grupos les pagan bastante para cometer delitos, en especial un homicidio", explicó el compañero de la víctima.

Por una nueva vida

Ortiz estaba estudiando Ciencias Jurídicas en la Universidad de El Salvador (UES) y se preparaba para comenzar sus horas sociales.

"Me decía: ‘gorda, tenemos que prepararnos para cuando vengan los niños’", recordó la esposa de la víctima. Ortiz y su esposa cumplieron el miércoles pasado tres meses de casados y preparaban su boda religiosa para las próximas semanas.

También, una de las amigas de Ortiz, que pidió anonimato, recordó que el investigador policial quería un mejor futuro, por lo que decidió continuar con sus estudios a pesar de la situación que viven los elementos de seguridad pública.

"Le dije antes de que se fuera que no tenía ganas de ir, pero me animó y me dijo: ‘vamos, tenemos que salir adelante. Tenemos que terminar la carrera’", dijo la amiga del agente.

Según la rutina del investigador policial, detalló la esposa de Ortiz, salía de clases a las 8:15 de la noche y luego la visitaba. "Dios va a iluminar a las personas pertinentes para que traten de mejorar esta situación y las leyes se apliquen como deben de ser", pidió Martínez de Ortiz.

El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, confirmó ayer la captura del "segundo terrorista que atentó contra nuestro agente de la PNC". Agregó que "hay un fuerte compromiso de no dejar impunes estos crímenes".

Sin plan contra la violencia

El ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, confirmó ayer que las autoridades de Seguridad Pública aún no tienen listo un plan contra la violencia que ejercen las pandillas.

"Hemos elaborado un plan el cual la PNC presentará al presidente de la república para su aprobación. Hay un esfuerzo conjunto e interagencial para enfrentar este flagelo que tenemos de las pandillas contra la población civil", dijo ayer Merino Monroy tras oficializar el traspaso de mando del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.