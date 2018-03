Sospechan que escena de accidente fue alterada

Lee también

El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango envió a prisión preventiva al sargento y motorista de Casa Presidencial (CAPRES) Víctor Manuel Urías, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) continúa investigando, por cuatro meses más, cómo ocurrió el accidente en el que falleció José Rafael Zelaya, de 48 años, quien era notificador de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).Urías fue acusado por la Fiscalía del delito de homicidio culposo, después de que el viernes pasado, en horas de la noche, huyó luego de arrollar a Zelaya con un pick up doble cabina con placas particulares 640-743, asignado a Casa Presidencial.“Él pudo no haber quedado detenido, pero quedó detenido porque huyó”, dijo ayer la fiscal del caso al salir de la audiencia inicial.El juzgado determinó que el imputado deberá permanecer en prisión en el Estado Mayor, al igual que el jefe de personal del Batallón Presidencial acusado de ordenar mover la camioneta de un accidente que ocurrió el 1.º de mayo de 2016.La fiscal del caso informó que existe la posibilidad de que dentro de los cuatro meses de instrucción investiguen si hubo alteración de la escena, ya que los documentos de identificación de Zelaya no fueron encontrados cuando las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver en el bulevar del Ejército, a la altura de la zona comercial de Soyapango. La esposa de Zelaya aseguró que él siempre portaba documentos de identificación y que le parecía raro que en la noche del accidente las autoridades no lo identificaron bajo el argumento de que no tenía sus papeles.María José Castro, querellante del caso, sospecha que las autoridades hicieron creer que se trataba de un indigente para no revelar la identidad de la víctima. “La hipótesis que nosotros tenemos es que ellos dijeron que se trataba de un indigente, pero como que si ellos no son personas como nosotros, para minimizar la situación”, comentó la abogada, quien además señaló que la familia de Zelaya no le ha informado si aceptará conciliar.El ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, afirmó que el personal del Batallón Presidencial no alteró la escena y que Urías enfrenta la justicia por un accidente en el que “puede estar involucrado cualquier persona”.“Esto fue un accidente. El motorista que se vio involucrado está a la orden de la justicia y no podemos hacer más que la justicia resuelva. Esto es un accidente que le puede suceder a cualquier persona”, declaró ayer el ministro.Por su parte, el vocero del Gobierno, Eugenio Chicas, quien el sábado dijo que el motorista de CAPRES había atropellado a un indigente que no utilizó la pasarela, se disculpó este martes, a través de su cuenta de Twitter, por haber puesto un “inapropiado calificativo a la víctima”.