Sospechas de covid-19 abarrotan centros públicos de salud en El Salvador

Los centros de atención del Ministerio de Salud (MINSAL) enfrentan un incremento en las consultas por padecimientos respiratorios y sospechas de covid-19, confirmó ayer el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (SITRASALUD). La situación es similar a lo que describieron el miércoles los médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

El doctor Luis Rodríguez, secretario de Organización del sindicato, explicó que el primer nivel de atención, es decir, las unidades de salud del MINSAL, son las que reportan el mayor incremento en consultas de pacientes sospechosos de haberse contagiado con el SARS-CoV-2, el coronavirus causante del covid-19. "Hay un incremento significativo de casos de pacientes sospechosos de covid", subrayó.

SITRASALUD realizó un sondeo en las unidades de salud del Área Metropolitana de San Salvador, San Miguel, Santa Ana y Sonsonate, el cual reveló que a diario se están atendiendo de 90 a 100 consultas por infecciones respiratorias agudas (IRAS) y una media de 10 a 12 pacientes sospechosos de covid-19.

"Algunos (centros de salud) tienen menos, depende de la población, y otros tienen más; pero más o menos una media estamos hablando entre 90 a 100 consultas diarias, de las cuales sospechosos con sintomatología de covid-19 se están reportando de 10 a 12, que pueden ser sintomáticos a síntomas leves", explicó Rodríguez.

Hasta el cierre de esta nota, el MINSAL no había informado cuántos casos de covid-19 se confirmaron el miércoles 12 de enero ni la cantidad de personas sospechosas de haberse contagiado de la enfermedad. La información más reciente en el portal gubernamental covid19.gob.sv era del 11 de enero y ese día, según el ministerio, se reportaron 1,895 sospechas de covid-19, es decir, 1,066 más que las 829 registradas el 2 de enero. Además, se confirmaron 218 casos, la cifra más alta desde el 9 de noviembre de 2021.

El MINSAL tampoco tiene cifras de 2022 sobre el comportamiento de las IRAS, pues aún no publica el boletín de la primera semana epidemiológica de este año. El más reciente en su página web es el de la última semana epidemiológica de 2021, la número 52, que abarcó del 26 de diciembre al 1 de enero de 2022. En ese periodo se reportaron 11,216 IRAS, 1,901 más que las 9,315 contabilizadas en la semana anterior. El acumulado hasta la semana 52 fue 1,284,648 IRAS.

El incremento en los casos sospechosos de covid-19 también se ha visto reflejado en la demanda, en laboratorios privados, de pruebas PCR y de antígenos para detectar la enfermedad. En un recorrido realizado por LA PRENSA GRÁFICA, ayer se constató un número considerable de personas haciendo fila a las afueras de laboratorios para poder someterse a una de estas pruebas.

No descartan impacto en hospitales

El doctor Rodríguez aseguró que en algunas unidades de salud ya se está reportando saturación y estimó que, de continuar esta situación, en una semana podría verse una situación similar en los hospitales de segundo nivel y, una semana más tarde, "estaríamos a un rebalse en el sistema de salud, en Hospital El Salvador".

Una fuente médica de dicho hospital, exclusivo para atender a pacientes de covid-19, dijo el miércoles a LA PRENSA GRÁFICA que las hospitalizaciones se mantenían sin variaciones considerables. Según esta fuente, quien solicitó el anonimato, solo tenían a un paciente más en la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN). En total, informó, ese día tenían a 14 pacientes en hospitalización general, seis en la UCIN y otros seis en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El secretario de Organización del SITRASALUD indicó que las consultas se han elevado "a un 100 %" y este comportamiento comenzó a notarse entre el 2 y el 3 de enero. "De la semana del 17 al 20 de enero esperamos ya tener un auge nuevamente ocupando camas hospitalarias", insistió.

El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), de la Universidad de Washington, ha vaticinado para el 26 de febrero un pico de 76,857 infecciones de covid-19, es decir, personas enfermas con o sin prueba que confirme su diagnóstico. De cumplirse esta proyección, para esas fechas El Salvador estará frente a la mayor cantidad de casos activos de toda la pandemia.

Además, el IHME proyecta que la mayor demanda de recursos hospitalarios se vería el 19 de marzo. Para esa fecha calcula que se necesitarán 1,663 camas para atender a pacientes de covid-19 y 342 camas en UCI, que también sería la mayor cantidad que ha requerido en la pandemia. En el país, se desconoce la cifra oficial de camas en los hospitales públicos y en ningún momento de la pandemia el Gobierno ha informado la ocupación de camas. En la página gubernamental covid19.gob.sv solo se informa el pronóstico de los casos activos, pero no se detalla cuántos de ellos están hospitalizados.

Diferentes centros académicos internacionales, como el IHME, y el mismo MINSAL, esperaban ver desde este mes un incremento en los contagios de covid-19 debido a las fiestas de Navidad y fin de año, que en el país se vivieron sin restricciones sanitarias.

Según los datos de Google Mobility Trends, el 24 de diciembre se registró un pico de movilidad en El Salvador, liderado por visitas a supermercados y farmacias. En estos lugares, la movilidad aumentó 86.57 % respecto a los niveles previos a la pandemia. En el transporte público aumentó 68.29 %, mientras en los comercios el pico fue el 23, con un alza del 53.57 %.

Médicos del sector público y del privado, así como epidemiólogos, también han advertido que la variante ómicron estaría detrás del abrupto incremento en los casos y sospechas. Sin embargo, el MINSAL insistió el martes en que no hay reportes oficiales que confirmen la presencia de la nueva cepa en el país.

Rodríguez es uno de esos médicos. El vocero de SITRASALUD explicó que los centros asistenciales están experimentando un aumento en los contagios, más no en la gravedad de los mismos, lo que coincide con las características de ómicron. "Pero también esto no nos asegura que va a seguir así siempre, sino que en algún momento vamos a tener pacientes graves. Entre mayor número, mayor probabilidad de encontrar pacientes graves", alertó.

"Tal vez no tengamos la cepa confirmada, pero no queda ninguna duda de que la variante ya anda aquí en el país. Sería ilógico y hasta absurdo decir que no hay. Por la sintomatología que se ha presentado, que es la misma característica de la gripe y la facilidad con la que se está transmitiendo, no me queda duda que es la variante que está circulando en el país", concluyó.