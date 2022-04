Sospechas de dengue están al borde de zona epidémica en El Salvador

Los casos sospechosos de dengue están ya en la zona de alarma y al borde de la zona epidémica, advirtieron ayer los doctores Wilfrido Clará y Eduardo Espinoza, con base en los datos publicados por el Ministerio de Salud (MINSAL) en su boletín epidemiológico.

En el boletín de la semana epidemiológica 11 (del 13 al 19 de marzo), los casos sospechosos sumaron 2,180, lo que representa un alza del 234 % con respecto a los 652 casos que registró 2021 en ese mismo periodo. El incremento, no obstante, viene registrándose desde hace cinco años. En la semana 11 de 2018 sumaron 801, en 2019 fueron 1,662 y en 2020, en plena pandemia, llegaron a 2,045.

"Hay un notable aumento de los casos sospechosos en comparación a los años anteriores y, según esos mismos datos de ellos (MINSAL), están al borde de la zona epidémica", valoró Clará. Consultado sobre el corredor endémico del dengue que el MINSAL incluyó en el boletín de la semana 11, el epidemiólogo aseguró que "según ese gráfico, los casos sospechosos están casi por sobrepasar la zona de alarma, están en el límite".

"Es más, me parece que ese gráfico no está actualizado o está subrepresentado, porque, según se ve, hay un poco menos de 200 casos", aseguró, al observar que no coincide con los 327 casos sospechosos que registra el mismo documento para la semana 11.

Los boletines epidemiológicos han venido advirtiendo el incremento en los casos sospechosos desde febrero, así como de las hospitalizaciones. En ambos casos, el aumento ha superado el 200 %. Pero los documentos oficiales también han evidenciado un bajo testeo de la enfermedad, ubicándose como el más bajo en seis años.

Sin embargo, el ministro de Salud, Francisco Alabi, no ha explicado por qué se han hecho pocas pruebas, a pesar de reconocer su importancia para descartar si una persona tiene dengue u otra enfermedad. "Las confirmaciones son las que nos dicen si tiene definitivamente dengue o no, y esta es una situación clave, porque es una enfermedad que tiene bastante sintomatología en común (...) que pueden experimentar con cualquier otra enfermedad viral", dijo durante una jornada de fumigación en La Libertad.

En todo el año, el MINSAL solo ha hecho 50 pruebas para confirmar dengue, por lo que solo da cuenta de cinco casos positivos, pese a que las hospitalizaciones han subido de 90 a 184 con respecto a 2021, es decir, un alza del 215 %.

Por su parte, Espinoza, exviceministro de Salud (2009-2019), reiteró que ha habido un desmantelamiento de la vigilancia epidemiológica y dijo que esa ausencia implica un subregistro de los casos sospechosos. "Al no haber vigilancia epidemiológica, hay un subregistro importante, lo que quiere decir que debe haber zonas (las más pobladas) donde seguramente ya hay epidemia y cuando tengan que reaccionar, los costos serán mucho mayores en términos de vidas humanas", dijo ayer.