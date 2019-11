"Soy Vida: Arte Urbano" llega a cuatro comunidades capitalinas

La empresa productora Kino Glaz y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmaron ayer un convenio de cooperación para desarrollar el proyecto "Soy Vida: Arte Urbano", que buscará dar color –por medio de grafitis– y transformar la vida social y económica de la gente de las comunidades Iberia, La Paz, Santa Fe y colonia IVU, de San Salvador.

El proyecto consiste en desarrollar modelos de negocios de arte urbano. Para eso, contempla la creación del primer "graffitours", en donde turistas nacionales e internacionales podrán apreciar el arte urbano; crear las tiendas "Respeta mi arte", los centros de "UrbanArtLab" para que los jóvenes fortalezcan sus conocimientos, habilidades blandas y de empleabilidad para prepararse ante el mundo laboral.

Frase. “Sigue tus sueños col. IVU”, la frase plasmada en la pared de la cancha de la colonia IVU.

La administradora única propietaria de Kino Glaz, Marcela Zamora, dijo que es un proyecto que no solo se simplifica a pintar, sino que pretende trascender a cambiar la vida de los jóvenes, de las mujeres y de sus comunidades.

"Por eso se llama ‘Soy Vida’ la campaña, porque esto es la vida, la vida viene desde la dignidad. Desde la dignidad podemos nosotros construir, soñar y ser buenos ciudadanos. No creo en clases sociales, creo en una sola clase social, es la clase digna, y mientras no seamos dignos todos no puede haber igualdad en este país", expresó.

Zamora comentó que el proyecto surgió porque hace algunos años Carlos Marroquín, conocido como "Slipt", y hoy director de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia, le dijo que tenía el sueño de crear un "graffitours". Ella decidió buscar el financiamiento ante el BID.

Ayer se hizo realidad. El convenio fue firmado en un evento en la cancha de la colonia IVU entre Zamora y la representante del BID, Carmiña Moreno. Además, estuvieron la presidenta de Cuscambia, Ana Martínez; el embajador de Colombia en El Salvador, César González; y habitantes de las cuatro comunidades.

Color. Con grafitis y murales darán color a las comunidades.

El periodo de ejecución del proyecto es de tres años y cuenta con un financiamiento de $1,500,000.00, de los cuales 50 % es contribución del BID, a través del laboratorio de innovación del Grupo BID, y la otra contra parte la pondrá Kino Glaz y otros socios que se unirán a este esfuerzo.

"Creemos que esto va a ser algo más grande lo que se piensa en una cabeza cuadrada, creemos que esto realmente va a dar los frutos necesarios y nos va a convertir a todos los jóvenes que estamos en estas comunidades en jóvenes emprendedores, en jóvenes que van a salir adelante y sobre todo en jóvenes que viven en un lugar del que se sienten orgullosos, de un lugar artístico y de un lugar que nos llena de alegría", expresó Fernando Trejo, un joven de la comunidad Santa Fe.