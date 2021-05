"Soy chapín, pero me considero salvadoreño"

El guatemalteco Manuel Tach, de 50 años, llegó en 2001 a El Salvador en la búsqueda de un mejor futuro, y encontró en el trabajo de acarreador de mercadería la fuente de ingresos económicos.

En Zacatecoluca, departamento de La Paz, lo conocen como "el Chapín". Trabaja desde muy temprano trasladando mercadería y personas. Su carretón, hecho de madera y hierro, es su compañero de viaje en esta aventura.

Tach es originario de la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. Ha desarrollado un estilo de vida único y se considera un salvadoreño. "Me vine a este país a inicios del 2001 porque en mi país no encontraba muchas oportunidades; en El Salvador me fui desarrollando", expuso.

“Manuel Tach ayuda a muchas personas a mover sus canastos, es amable, lo trato como un hijo, es un buen trabajador”.



Felicita Castro, Usuaria

Doña Felicita Castro es la primera persona que recoge en su carretón. Ella menciona que es su taxista personal, y que gracias a la voluntad y buen servicio, llega a tiempo para atender su puesto de venta de pescado en el mercado.

"Él es una persona de buen corazón, muy respetuoso. Lo trato como mi hijo, le tengo mucho cariño y también me ayuda a movilizarme, ya que a mí, me cuesta; ‘el Chapín’ me lleva junto a mi venta, todos los días. Ayuda a muchas personas a mover sus canastos", agregó la vendedora.

MUCHO SACRIFICIO

"Mi día empieza con la señora Felicita Castro, la voy a recoger sobre la carretera del Litoral y luego la traslado en la madrugada hacia el mercado de la ciudad. Luego, hago viajes a muchas personas del mercado y finalizo mi día regresando a casa a doña Felicita Castro", comentó.

Tarifa. Dependiendo del peso y tamaño de carga, el cobro oscila los $2 y $4.

Durante el día ofrece sus servicios en toda la ciudad. "Alguien me dice que si puedo ir a dejar algún bulto y con gusto voy, cobro entre $2 y $4, depende de qué sea, el peso y el tamaño. Ya me acostumbré en este trabajo a recorrer de 10 a 12 kilómetros diarios", agregó.

Don Manuel Tach recorre con mucha alegría las principales calles de la ciudad. Lo hace con pasión. Su carretón es famoso. Muestra la frase con letras grandes "se hacen viajes livianos y pesados", con la firma de "Viroleño", como le dicen a los habitantes de Zacatecoluca, ya que se considera oriundo de esa ciudad debido al tiempo que ha vivido en este sector.

Además, mencionó que en el amor le fue mal. Hace varios años estuvo acompañado con una salvadoreña. "Se fue con otro, un día agarró sus cosas y se fue, pero a mí, eso no me importa, porque lo que a mí me importa es trabajar, no tengo más familia, pero lo hago porque he venido a este mundo a sudar la gota". Al mismo tiempo, recuerda que sus padres murieron hace unos años en Guatemala. "Por eso casi ya no voy allá", sentenció.