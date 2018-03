“Soy ciudadano y tengo derecho”, anciano de 85 años que no pudo votar con su DUI vencido

Durante el transcurso de las elecciones, en los centros de votación se han registrado diferentes problemas entre ciudadanos y miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), ya que los votantes se han presentado con DUI vencidos.

Los observadores internacionales han estado atentos a la situación, por lo que también han encontrado anomalías en las JRV por el uso de la tinta.

Los miembros de las JRV y delegados internacionales, han explicado que no se puede votar con Documentos Único de Identidad vencidos, salvo que haya vencido en este mes o este por vencerse. "El instructivo dice que a las personas que se les venció el DUI desde el 2015, hubo tres años de prórroga, pero si ya esta vencido en enero y febrero no puede ser, solo los de marzo y abril de este año", manifestó Wilson Galo, observador internacional.

Por su parte don Justo Hernández de 85 años, llegó al Centro Escolar Juana López de Ciudad Delgado, él se mostró molesto debido que al llegar a la JRV, no se le permitió votar por presentar su DUI vencido desde el 2015, él aseguró que pensó que todos iban a poder votar sin importar la fecha de caducación.

"En lo que yo me basó es que soy ciudadano y tengo derecho. Yo tampoco tengo dinero para renovar el DUI, eso se me complica, además yo me basó en que el presidente dijo que se iba a poder votar con el DUI vencido sin pensar que yo no iba a poder votar por eso", dijo don Justo.