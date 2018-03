Soy de derecha, pero esto no va a ser un fraude electoral”

Lee también

Críticas de parte de la dirigencia del FMLN y de miembros del Gabinete de Gobierno de Salvador Sánchez Cerén no se hicieron esperar luego de la suspensión de Ulises Rivas como magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por supuestos vínculos con el FMLN, que los habría demostrado cuando mostró su apoyo a la fórmula presidencial de Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz en un acto público. Las miradas se dirigieron a la Sala de lo Constitucional por su decisión, pero también a quien asumió el papel de Rivas, la magistrada suplente Sonia Clementina Liévano de Lemus, abogada que proviene de la Corte Suprema de Justicia.Como una militante de ARENA, empleada de una cadena de supermercados salvadoreña, como alguien de pensamiento de derecha que iba a fraguar un fraude electoral en el organismo colegiado se habló sobre la magistrada. Liévano de Lemus acepta tener un pensamiento de derecha, pero descarta que por ello vaya a ocasionar un fraude. Califica las críticas como “duras”, dice que su relación con empresarios es porque trabajó en ese rubro.Por otra parte, la magistrada Liévano de Lemus habla sobre la situación del TSE de cara a las elecciones municipales y legislativas de 2018 para las cuales, aún no tienen presupuesto asignado. La funcionaria dice que ya está contra el tiempo, la falta de fondos le dificulta el inicio de los procesos de licitación, capacitación de personal para las elecciones y otros programas que comprende el Plan General de Elecciones (PLAGEL).Aunque el TSE tiene un presupuesto que se le asigna anualmente, como a cualquier otra institución estatal, la magistrada dice que con dinero de este no pueden echar a andar los procedimientos para las elecciones pues es insuficiente, ya que si registran un ahorro es para suplir las exigencias del sindicato.Desde el punto de vista humano pues es un compañero con el que tenemos dos años y medio de estar trabajando, sobre todo el magistrado Rivas, que es un hombre trabajador, él es muy proactivo, él ha aportado mucho en el seno del organismo colegiado obviamente nos dejó un poco fuera de base. Sin embargo, en el tema del trabajo, el Tribunal Supremo Electoral tiene una naturaleza bien especial, que todo los suplentes tenemos obligación de estar en todas las juntas de organismo colegiado, por lo tanto, digamos que el nivel de trabajo va a ser el mismo porque siempre hemos estado presente. Obviamente hay un nivel mayor de compromiso porque no es lo mismo tener que firmar ya todas las resoluciones que tener que estar solo en un cuórum de presencia.Ya participé en la primera reunión del organismo colegiado como “magistrada propietaria interina”, porque la suspensión del magistrado Rivas es provisional, todavía no hay sentencia definitiva que en un momento dado podría ser hasta revertida.Bueno, de que soy de pensamiento de derecha, soy de derecha, pero no puedo aceptar bajo ningún momento que se hayan hecho comentarios o críticas en el sentido de que esto va a ser un fraude electoral, en lo absoluto. Precisamente, yo soy una persona que fui nombrada por la Corte Suprema de Justicia obviamente independiente, no he tenido en mi vida ningún vínculo con ningún partido político. Entonces cuando a mí me entrevistaron me hicieron la pregunta directa que qué pasaría si a mí en un momento me hacía una presión algún grupo para que yo cambiara mi opinión o la sesgara y, entonces, yo les dije que he sido una profesional independiente toda mi vida y que para mí no cabe dentro de mi esquema de vida que alguien me viniera a presionar, que ni siquiera lo podía considerar.Se habló mucho de que yo he tenido relaciones con empresarios importantes de este país, por supuesto, yo me inicié en la banca, fui gerente legal de varios bancos, después fui directora de varios bancos y en esos puestos yo tuve que estar relacionada con gente superimportante de este país, pero eso no quiere decir que yo me voy a deber a nadie. Si estoy aquí es para ayudar al tema de la democracia.No, no nunca.No, no para nada soy totalmente independiente, así como he sido una profesional independiente también toda mi vida, continúo desarrollando un trabajo en esa forma.Él dijo que yo era representante legal y yo no soy representante legal de la cadena dueña de los supermercados, el representante de la cadena que él mencionaba es el propio dueño.También mencionaron que mi hermana Mirna Liévano de Marques fue ministra del gabinete del presidente Cristiani, pero si alguien, si algún ministro fue técnico, fue ella. Ella entró al grupo del presidente Cristiani con una faceta eminentemente técnica, otra que nunca fue política, nunca ha pertenecido a ningún partido político.Esa es una situación que siempre se ha comentado, me imagino que han sido investigaciones posteriores o informaciones posteriores que les llegó a las autoridades pues para abrir este expediente, abrir esta situación; situación que no esperábamos.Si tocara esa situación yo creo que hay otras situaciones que se van a dar por ejemplo si van a nombrar realmente a un sustituto de él que ya sería un tema de Asamblea Legislativa y, en tanto, no dan una sentencia definitiva tendría que estar yo como magistrada talvez propietaria en funciones, el nombre es irrelevante el tema es que ahorita yo tengo esta papa caliente en tanto se decide una cosa u otra.Venimos de $76 millones y hemos llegado a $39, el hecho de que si se puede hacer con menos sería una necesidad. Nosotros estamos en lo que estamos y cualquier cantidad que nos den vamos a hacer lo imposible para sacar adelante estas elecciones.No es que lo que hemos pedido va a ser mucho, yo creo que no.Bueno, eso todavía no está totalmente definido, sí Corea ha ofrecido una ayuda, ya hay una cantidad, hay medio millón de dólares que lo están ofreciendo y que lo podemos ocupar en modernización, en temas de capacitación y hay un ofrecimiento de unos 1,800 escáneres; estos vendrían si nosotros al final nos decidimos por esa opción de tecnología.Los magistrados que hemos sido nombrados por la Corte Suprema de Justicia hemos tenido a cargo todo el tema jurisdiccional, temas eminentemente legales, de recursos, eso es lo que nosotros tenemos asignado de forma especial.A mí me preocupa muchísimo el tema tecnológico, definitivamente es el más caro. Otro tema que realmente me preocupa y personalmente es el que me pone con más tensión es el tema de la capacitación porque las personas ya no van a ser las mismas de los partidos políticos que tenían experiencia, sino que ahora vamos a llamar personas que a lo mejor nunca han hecho esto y las tenemos que capacitar.Nosotros siempre hemos dicho que ya deberíamos tener el presupuesto, quizás mi respuesta es que ni modo, en el momento que lo den vamos a tener que hacer todo lo humanamente e inhumanamente posible para salir adelante porque no nos queda de otra. Habíamos hablado de que ya en febrero nosotros ya teníamos que tener definidas las cosas, hemos considerado todavía que abril podría ser un mes que nos dejaría, pero yo personalmente creo que ya estamos un poco tarde.Creo que todos sabemos que hay problemas de dinero en el país, sabemos que las autoridades conocen el momento por el que nosotros estamos pasando, el llamado es decirles que sigan trabajando para que nos puedan apoyar con eso.No creo, no creo, no creo, bueno en el tema tecnológico sí es posible, en lo tecnológico es posible que sí se necesiten para ver la técnica y la operatividad de las cosas, pero nosotros para los otros temas no estamos viajando, vamos a hacer las licitaciones correspondientes y ya.No podemos hacerlas sin presupuesto, la ley dice que para hacer licitaciones se tiene que tener fondos aunque sea reservados y nosotros no los tenemos. La ley es clara en ese sentido y hasta que no tengamos el presupuesto no vamos a empezar a hacerlas.No, no se puede, no alcanza, es más nosotros hemos tenido como organismo colegiado una lucha bien interesante de ahorrar en nuestro presupuesto ordinario porque con nuestro presupuesto ordinario le hemos cumplido al sindicato, al laudo arbitral que tiene en favor el sindicato. Nosotros a puros ahorros les hemos cumplido, así que ahorita de dónde, cómo podríamos hacerlas.Talvez podemos hacer pequeñas cositas como colocar cintillos, pequeñas publicaciones que son obligatorias de ley las hemos ido poniendo, pero el resto es imposible.Fíjese que ellos tienen derecho a una serie de bonos durante el transcurso del año y se les han ido pagando con el presupuesto ordinario, con ahorros del presupuesto ordinario.