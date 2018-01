Soy sincero. Yo no hago propuestas ni ofrecimiento de nada”

Alejandro Nóchez busca ser de nuevo el alcalde del municipio de Ayutuxtepeque. Dice que no se compromete a nada, porque su mayor apuesta es seguir trabajando para los ciudadanos del municipio como lo ha hecho desde 2012.

“Señora candidata a diputada Milena Mayorga, respete los organismos de mando del partido y respete donde habemos alcaldes del mismo partido del cual usted quiere ser diputada”.

¿Cuál es su propuesta para mejorar Ayutuxtepeque?

Yo le seré muy sincero: yo no hago propuestas ni ofrecimiento de nada. La gente está cansada de oír promesas. Cansados de que voy a construir lo otro. La gente quiere acciones. La gente quiere obras. Entonces yo no prometo ni ofrezco nada. Lo único que yo puede decir es que tengo voluntad para seguir trabajando como lo he demostrado.

¿Pero qué tiene pendiente por hacer?

Hacer calles en lugares donde no hay. Aquí hay que seguir recuperando espacios públicos. Hay que continuar impulsando los programas sociales. Acá debemos de continuar fortaleciendo las diferentes áreas y generando espacios para temas de prevención.

Hay zonas con alto índice de homicidios. ¿Cómo ayuda la alcaldía?

Primero, hay que tener claro que el tema de seguridad no es responsabilidad de la alcaldía. El tema de seguridad, el responsable es el Ministerio de Seguridad Pública. Nosotros solo nos sumamos en el área de prevención ciudadana que es la función, en parte, que nos corresponde desarrollar.

Milena Mayorga llegó a Ayutuxtepeque, ¿por qué no estuvo de acuerdo con la visita a pesar de que ella es candidata a diputada por ARENA?

Son las fiestas patronales. Es un actividad para el pueblo. A mí lo que no me parece es mezclar el trabajo municipal con el trabajo político. Si me quieren acompañar que vengan, pero sin colores políticos... Cuando vine a la alcaldía estaba pintada de rojo. Yo no la he pintado con los colores del partido porque no es sede de ARENA. Es la alcaldía para el pueblo.

Alejandro Nóchez

Cargo:

Actual alcalde de Ayutuxtepeque

Trayectoria:

Ejerce como alcalde desde 2012.