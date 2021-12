“Soy una madre que no va a descansar hasta encontrar a sus hijos”: Madre de hermanos Guerrero participa en acto conmemorativo por cumpleaños de Karen

La madre de los hermanos Guerrero, Ivette Toledo, participó junto a familiares, amigos y miembros de asociaciones que la apoyan en un acto para conmemorar el que sería el cumpleaños 19 de Karen y para exigir a las autoridades una vez más la búsqueda de los jóvenes, quienes pronto tendrán tres meses de haber desaparecido.

“'Ella está loca por lo que hace', algunos me criticarán de muchas maneras, pero soy una madre que no va a descansar hasta encontrar a sus hijos. Este día estamos acá porque mi hija cumplió 19 años. (...) En un acto simbólico quise elevar globos quise elevar globos por mi hija, su cumpleñaños, mi hijo y los otros desaparecidos que no podemos olvidar”, dijo en sus palabras Toledo.

#DesaparecidosSV | "Soy una madre que no va a descansar hasta encontrar a sus hijos": Ivette Toledo, madre de Karen y Eduardo Guerrero, jóvenes desaparecidos el pasado 18 de septiembre.

Video: LPG/E. Amaya. pic.twitter.com/V8z3VQXeor — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) December 11, 2021

El caso judicial de los hermanos continúa en reserva total, a pesar de haber reportado al menos tres capturas hasta el momento, de presuntos autores intelectuales y hechores.

En redes sociales, durante los últimos días, se ha visto a la madre de los hermanos buscando en posibles lugares boscosos de Nuevo Cuscatlán y sectores aledaños. Además, se conoció que continuamente visita el Instituto de Medicina Legal para conocer si hay alguna novedad.

Esta decisión de buscar por ella misma en los posibles lugares se debe a que no se le informa adecuadamente sobre si existe algún avance en las investigaciones por parte de las autoridades.

#Ahora | Familiares, amigos y organizaciones exigen la búsqueda de Karen y Eduardo Guerrero y de los demás desaparecidos en El Salvador.

Fotos: LPG/E. Amaya. pic.twitter.com/5mxy2a2RVf — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) December 11, 2021